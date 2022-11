Nicolas Tagliafico avec l’Argentine (Photo by Dolores Ochoa / POOL / AFP)

Arrivée jeudi au Qatar, l’Argentine prépare son entrée en lice mardi contre l’Arabie Saoudite. En marge du groupe depuis le début de la semaine, Nicolas Tagliafico a effectué son 1er entraînement avec l’Albiceleste avec qui il nourrit de grandes ambitions.

Il est l’un des deux seuls représentants de l’OL à la Coupe du monde au Qatar. Grâce à ses bonnes performances lyonnaises depuis le début de la saison, Nicolas Tagliafico a verrouillé un peu plus sa présence dans le groupe de l’Argentine (42 sélections), après avoir connu le banc avec l’Ajax. Déjà présent en Russie où l’Albiceleste avait été éliminée par l’équipe de France, le latéral gauche va vivre un deuxième Mondial de suite à partir de dimanche. Une fierté pour le natif de Rafael Calzada.

"Par rapport à 2018, cette fois j’ai la sensation que je vais pouvoir profiter beaucoup plus, a-t-il confié sur le site du club. J’ai plus d’expérience donc je me sens très bien avec une très forte envie d’arriver à cette compétition."

"Ce sera la dernière de Messi"

L’entrée en lice de l’Argentine se fera le même jour que celle des Bleus. Mardi à 11h, les coéquipiers de Lionel Messi affronteront l’Arabie Saoudite avec l’ambition de ne pas vivre les mêmes péripéties en poules qu’il y a quatre ans. Préservé depuis le début de la semaine, Nicolas Tagliafico a participé à son premier entraînement collectif jeudi et postule pour ce premier match. En pleine bourre individuellement avec l’OL, le latéral gauche espère surfer sur la victoire en Copa América pour ramener au peuple argentin son premier sacre mondial depuis 1986 et un certain Diego Maradona.

"Pour nous Diego c’est une idole, surtout par rapport à son expérience en Coupe du Monde. C’est celui qui a soulevé la dernière Coupe du Monde argentine. Donc évidemment c’est une grande motivation supplémentaire. J’ajoute à cela que ce sera la dernière Coupe du Monde de Léo Messi donc ce sont des choses qui s’ajoutent et je dirais que cela rajoute du piment. Tout ça nous motive encore plus pour aller sur le terrain et pour gagner à la fois pour nous mais aussi pour eux."

Reste que, comme il y a quatre ans en Russie, l’Argentine pourrait recroiser la France dès les huitièmes de finale en fonction des classements en poules.