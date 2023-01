OL - Montpellier (2-0) : Däbritz distribue les caviars

Impliquée sur pratiquement toutes les occasions de l'OL, Sara Däbritz a réalisé une très belle performance contre Montpellier ce samedi (2-0), avec deux passes décisives en prime. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d’OL - Montpellier : Sara Däbritz dans tous les bons coups

Sur la lancée de sa bonne deuxième période dimanche dernier, l’Allemande a livré une superbe prestation ce samedi contre le MHSC. A gauche dans le losange lyonnais, elle a tout simplement initié toutes les actions ou presque de son équipe. En plus d’être au départ, elle est également à la passe avec deux offrandes pour Dzsenifer Marozsán et Delphine Cascarino. Quelques belles prises de balle et des accélérations au milieu de terrain aussi à souligner. On notera malgré tout plusieurs ballons perdus de manière évitable. Une vraie bonne prestation de la joueuse de 27 ans qui s’affirme de plus en plus à l’OL.

Le flop : la gestion de l'attaquante du MHSC Nérilia Mondésir

Décidément, cette attaquante pose bien des problèmes à la défense rhodanienne. Déjà en septembre 2022, lors d’une victoire de l’OL 3 à 1 à Montpellier, l’Haïtienne avait tourmenté l’arrière-garde lyonnaise. Ce samedi, elle a à nouveau fait parler sa puissance et sa vitesse pour malmener Vanessa Gilles et Wendie Renard plus d’une fois. En première période, la footballeuse de 24 ans a eu deux grosses occasions d’égaliser, mais elle a vu à chaque fois une défenseure revenir pour l’en empêcher. Plus globalement, cela souligne les défauts des Fenottes lors de ce 8e de finale sur l’aspect défensif. Elles ont commis trop d’approximations, ce qui aurait pu coûter cher au tableau d’affichage sans le manque de réussite montpelliérain.