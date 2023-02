Avec les blessures de Selma Bacha et Melvine Malard, seules deux Lyonnaises ont été retenues par Corinne Diacre. Wendie Renard et Delphine Cascarino participeront au Tournoi de France.

Le contingent lyonnais a pris un coup avec les blessures de Selma Bacha et Melvine Malard. Cette dernière a repris l’entraînement avec l’OL depuis mardi mais a certainement été considérée comme trop juste pour pouvoir participer au Tournoi de France. Elle ne fait donc pas partie de la liste dévoilée par Corinne Diacre tout comme Bacha touchée et absente pour encore deux semaines. Il y aura malgré tout des Fenottes bien présentes chez les Bleues pour ce rassemblement de février. La sélectionneuse française a convié Wendie Renard et Delphine Cascarino pour ce tournoi amical.

Diacre a pensé à Majri

L’ailière lyonnaise aura d’ailleurs la chance de pouvoir partager ce rassemblement avec sa jumelle puisque Estelle Cascarino a également été conviée pour occuper le couloir gauche, orphelin de Bacha et Sakina Karchaoui. Malgré ces deux absences, Perle Morroni ne semble plus vraiment avoir les faveurs de Corinne Diacre qui a préféré revoir la nouvelle joueuse de Manchester United malgré un temps de jeu moins conséquent. Si Diacre a pensé à Amel Majri, les deux ont échangé par téléphone et fixé un possible retour au prochain rassemblement avec l'espoir d'un temps de jeu plus conséquent avec l'OL. A l’occasion du Tournoi de France (15 au 21 février), les Bleues affronteront le Danemark, la Norvège et l’Uruguay.