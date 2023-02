L'OL égale sa meilleure série de la saison

La joie des joueurs de l’OL après leur qualification en Coupe de France contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En bouclant un cinquième match sans défaite mercredi, l'OL a égalé sa meilleure série sans défaite de l'exercice 2022-2023.

Au vu du passé de cette équipe, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais c'est tout de même un progrès. Après quelques jours difficiles au cœur du mois de janvier, l'OL vient d'enchaîner un cinquième match consécutif sans revers toutes compétitions confondues.

Mercredi, il a battu Lille aux tirs au but (ce qui compte comme un résultat nul), après avoir déjà triomphé de Troues (1-3), Ajaccio (0-2) et Chambéry (0-3), en plus du partage des points face à Brest (0-0).

Un prochain choc contre Lens

L'Olympique lyonnais, à la recherche d'une telle série depuis longtemps, égalise donc sa meilleure période de sa saison jusqu'ici, à savoir entre août et début septembre. Il avait alors battu Ajaccio (2-1), l'ESTAC (4-1), Auxerre (2-1) et Angers (5-0), tout en faisant match nul à Reims (1-1).

Contre Lens dimanche (20h45), il aura l'opportunité d'améliorer encore cette spirale positive, mais face au troisième de Ligue 1 actuellement, les coéquipiers de Dejan Lovren auront une nouvelle fois fort à faire.