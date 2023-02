OL : El Arouch, Boueye, Halifa ou encore Mboup à l’entraînement

Face à certains bobos, Laurent Blanc a dû faire appel à de nombreux joueurs de la réserve ce mardi. En plus de Sekou Lega et Mohamed El Arouch, Philippe Boueye, Islam Halifa, Marley Felix et Pathé Mboup ont rejoint le groupe professionnel.

Il y avait de la jeunesse ce mardi à l’entraînement de l’OL. Laurent Blanc dirait certainement que c’est toujours le cas depuis son arrivée. Seulement, au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse du centre d’entraînement de Décines, c’était à se demander si ce n’était pas le groupe de la réserve qui s’entraînait plutôt que celui des professionnels. Pendant qu'Alexandre Lacazette a fait son retour durant la séance avec un travail individuel spécifique, d’autres joueurs lyonnais soignaient quelques bobos. Sorti par précaution à Auxerre, Corentin Tolisso n’était pas présent tout comme Johann Lepenant.

Un groupe encore plus rajeuni qu'à l'accoutumée

Ces absences ont donc poussé Laurent Blanc à aller piocher dans le groupe de la réserve qui prépare la réception de Jura Sud, samedi. En plus des habitués que sont désormais Sekou Lega, Mohamed El Arouch et Achraf Laaziri, d’autres joueurs du groupe de la National 2 ont participé à la séance. C’est notamment le cas des défenseurs que sont Philippe Boueye et Marley Felix ainsi que du milieu Islam Halifa, vainqueur de la Gambardella la saison passée. Dans le secteur offensif, Pathé Mboup a pris part à la séance aux côtés d’Amin Sarr, Moussa Dembélé et Bradley Barcola.