Membre de la génération 2005 de l’OL, Mathys de Carvalho évolue en U19 cette saison. Le milieu de terrain vient d’être retenu avec les U18 portugais.

Il est l’un des moteurs de la formation des U19 de l’OL depuis le début de la saison (13 matchs). Dans un rôle de milieu relayeur, Mathys de Carvalho enchaîne les matchs avec la formation d’Eric Hély, tout en se montrant décisif (3 buts et 2 passes) à l’image de son but contre Auxerre avant la trêve hivernale. Sous contrat aspirant depuis l’été 2021, le milieu lyonnais forme une paire avec Lilian Coponat le plus souvent.

Ses prestations ne sont pas passées inaperçues puisque le milieu de l’OL vient d’être sélectionné avec les U18 du Portugal. Comme Anthony Lopes, Mathys de Carvalho représente les couleurs portugaises dans les catégories de jeunes. Il ne sera pas dépaysé puisqu’il retrouvera un ancien Lyonnais en la personne d’Ugo Coelho qui évolue depuis quelques mois à l’US Orléans.