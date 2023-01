OL - Mercato : Bruno Genesio confirme l’intérêt pour Toko-Ekambi

A la veille d’affronter Marseille, Bruno Genesio s’est présenté à la presse jeudi. Le coach de Rennes a confirmé que Karl Toko-Ekambi fait partie des pistes offensives pour cet hiver.

D’ordinaire lorsqu’il s’agit de parler des joueurs sous contrat dans un autre club, les entraîneurs intéressés font souvent dans la langue de bois. Le fameux discours "je ne veux pas parler d’un joueur qui appartient à un autre club" est distribué à toutes les sauces en conférence de presse et ce mercato hivernal n’y échappe pas. Enfin pas à Rennes. Face aux blessures de Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo, il a été demandé à Bruno Genesio si le club breton allait se renforcer offensivement dans les dix prochains jours, ce a à quoi le coach a répondu à l’affirmative.

A la veille du match de Coupe de France contre Marseille, il a aussi confirmé que Karl Toko-Ekambi est bien une piste rennaise. "Si on va se renforcer en attaque ? Oui. Karl Toko Ekambi ? Il fait partie de nos pistes, ça peut être une possibilité. Il faut bien analyser la situation, les profils de joueurs qu'on souhaite et prendre la bonne décision. On a encore du temps."

Plus vraiment en odeur de sainteté à l’OL où les supporters l’ont pris en grippe, Karl Toko-Ekambi plairait également à Southampton et au club saoudien d’Al-Shabab. Avec encore un an et demi de contrat, l’attaquant camerounais n’est pas encore parti mais cette déclaration médiatique de l’ancien coach lyonnais pourrait bien accélérer les choses à onze jours de la fin du mercato.