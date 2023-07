Une semaine après s’être longuement présenté à la presse lyonnaise, Santiago Cucci a été officiellement intronisé comme président exécutif par intérim de l’OL.

Il occupait déjà l’espace médiatique depuis quelques jours, mais Santiago Cucci attendait encore d’être présenté comme le nouveau patron au quotidien de l’OL. Depuis ce jeudi, c’est désormais chose faite puisque le Basque a été introduit comme président exécutif par intérim du club lyonnais. Ayant pris les rênes de l’OL à la suite du départ de Jean-Michel Aulas, John Textor avait rapidement annoncé que cette fonction de président ne lui collerait pas longtemps à la peau. L’Américain souhaitait un homme de confiance qui soit présent sur le terrain quotidiennement, chose qu’il ne pouvait assurer.

Santiago Cucci a donc réussi à convaincre Eagle Football, qu’il avait dans un premier temps rejoint, de lui confier cette mission, lui qui a connu les méthodes européennes et américaines à travers sa carrière. "Nous sommes ravis d'accueillir Santiago en tant qu'executive president de l'Olympique Lyonnais. Nous sommes heureux qu'il ait accepté cette responsabilité et mette son expérience et son réseau au service de l'Olympique Lyonnais et d'Eagle Football, a déclaré Textor dans le communiqué publié par le club. Santiago a une solide compréhension de l'écosystème du football et un solide bilan sur de nombreux projets, parvenant à concilier les ambitions de groupes mondiaux tout en maintenant des liens forts avec les territoires et leurs communautés."

Forcément, la présence du mot "intérim" dans le titre de la fonction de Santiago Cucci interroge. Sera-t-il là pour seulement quelques mois ou cela veut-il avant tout dire qu’il n’a pas vocation à rester ad vitam æternam ? Interrogé sur la question il y a une semaine, le nouveau président de l’OL s’était montré assez vague, estimant que "tout le monde était intérimaire. Il y a des spécificités de gouvernance qui sont très françaises, c’est comme ça et ça me convient". Néanmoins, il s'était déclaré comme "1000% lyonnais et investi pour aider l'OL à de nouveau rayonner". Les supporters lyonnais n'attendent que ça.