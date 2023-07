Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Ce jeudi, la FFF a dévoilé l'ensemble des calendriers et poules de ses compétitions. En D1 féminine, l’OL n’aura pas le temps de tergiverser avec un choc contre le PSG dès le 30 septembre.

D’ordinaire, le choc vient clôturer la phase aller du championnat de France. Pour la saison 2023-2024, la FFF a décidé de faire l’inverse. Après s’être affrontés le 10 septembre pour le Trophée des championnes, l’OL et le PSG vont rapidement de retrouver. Après une entame de saison du côté du Havre le week-end du 16 septembre, les Fenottes vont affronter leurs meilleures ennemies du côté du Parc des Princes pour un 2e déplacement en deux matchs. Le match retour à Décines aura quant à lui lieu le week-end du 10 février 2024.

Le derby de retour pour les Fenottes

Cette nouvelle saison de D1 féminine marque la mise en place du nouveau système avec les play-offs. Les demi-finales auront lieu le 12 mai 2024 tandis que la finale et la petite finale se joueront cinq jours plus tard. Cependant, cet exercice 2023-2024 marque surtout le retour du derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne. Championnes de D2, les Stéphanoises retrouvent l’élite et les Fenottes. Le match aller se jouera à Décines le week-end du 14 octobre. Le match retour dans le Forez aura lieu quant à lui à trois journées de la fin, le 13 avril 2024.