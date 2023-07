OL - Mercato : Chelsea et l'AC Milan se disputent Cherki

Considéré comme intransférable par John Textor, Rayan Cherki fait pourtant l'objet d'une cour assidue de Chelsea. Le club londonien est en concurrence avec l'AC Milan, mais avec une longueur d'avance.

John Textor a beau avoir mis les barbelés, Rayan Cherki risque de vivre un été où les courtisans vont se presser au portillon. Le propriétaire de l’OL a pour ambition d’avoir une équipe compétitive la saison prochaine et ne veut pas se retrouver démuni de ses meilleurs éléments quand Castello Lukeba est proche de quitter le Rhône. Cependant, entre Cherki et Barcola, l’OL est attaqué de toute part par le gratin européen. Pour le meneur de jeu lyonnais, l’intérêt de Chelsea a fait surface ces derniers jours et les Blues semblent plus que jamais lancés à la poursuite de Rayan Cherki.

Cherki vraiment intransférable ?

Après des conversations initiales par le biais d’intermédiaires, le club londonien a contacté en personne l’OL pour prendre la température. Comme annoncé mercredi, Textor a sorti les muscles, déclarant que le meneur n’était pas à vendre. Mais jusqu’à quel prix ? D’après les médias anglais, l’OL réclamerait en réalité 50 millions d’euros pour l’international Espoir.

Une somme que ne serait pas disposée à poser Chelsea qui estimerait que 40 millions d’euros feraient l’affaire pour convaincre John Textor. Quoi qu’il en soit, Chelsea ne serait pas le seul sur le dossier Cherki cet été d’après le site CaughtOffside. L’AC Milan aurait manifesté son intérêt, mais avec l’achat récent de Pulisic, difficile d’imaginer les deux joueurs en Lombardie.