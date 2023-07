En stage aux Pays-Bas, l’OL n’a pas oublié de célébrer l’anniversaire du premier titre de champion du monde de la France. Un maillot collector a été offert à Laurent Blanc.

Ils s’étaient presque tous réunis du côté de Marseille mais lui avait dû faire l’impasse. Pour les 25 ans de la Coupe du monde 1998 et de la première étoile française, Zinedine Zidane avait convié ses anciens coéquipiers pour un match dans son complexe de 5x5. Laurent Blanc avait dû décliner, ayant d’autres chats à fouetter. Présent aux Pays-Bas depuis dimanche, l’entraîneur français prépare avant tout la reprise de l’OL avec un premier match amical vendredi contre De Treffers (19h). Néanmoins, ce quart de siècle anniversaire n’a pas été oublié au sein du club lyonnais.

Dans une journée un peu plus reposante que les deux premières de la semaine, les joueurs et le staff lyonnais se sont retrouvés en extérieur pour diner. L’occasion pour Julien Sokol, team manager de l’OL, et Alexandre Lacazette d’offrir à Laurent Blanc le nouveau maillot domicile dédicacé. Une tunique floquée du numéro 25 pour rappeler les 25 ans de ce titre mondial de l’équipe de France à la maison. L’attention a donné le sourire à Laurent Blanc qui a encouragé ses joueurs "à également la gagner un jour parce que ça change une vie". A l'heure actuelle, seuls Corentin Tolisso (2018) et Nicolas Tagliafico (2022) peuvent se targuer d'avoir imiter leur coach.