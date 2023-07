OL : sans Caçapa, 3 adjoints avec Blanc à la reprise ?

Laurent Blanc et Franck Passi (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Suite au départ, provisoire pour l'instant, de Claudio Caçapa à Botafogo, Laurent Blanc perd un deuxième adjoint à ses côtés cet été, juste avant la préparation.

A la lecture du communiqué, il semble que la situation ne soit que provisoire, néanmoins, cela interroge. Ce samedi, Botafogo a officialisé la venue de Claudio Caçapa en tant qu'entraîneur intérimaire. Le club brésilien se laisse le temps de dénicher un autre coach définitif. Mais, on sait que l'ancien défenseur est tenté par une aventure au poste de numéro 1, l'avenir est donc incertain, même si l'OL a communiqué pour réaffirmer son implication dans le "projet du club".

En attendant, l'Olympique lyonnais doit entamer sa préparation le 6 juillet, et à moins d'une semaine de la reprise, Laurent Blanc a perdu un deuxième adjoint après Ludovic Giuly. Même si cela n'est que temporaire pour Caçapa, la question est de savoir avec quel staff les Rhodaniens partiront en stage aux Pays-Bas du 9 au 18 juillet.

Passi, Lambert et Vercoutre avec Blanc

Botafogo n'ayant pas fixé d'échéance pour cet intérim, et la formation française parlant seulement de "quelques semaines", difficile donc se faire une idée précise de la date de retour du multiple champion de France (6). Actuellement, le Cévenol peut s'appuyer sur trois assistants avec des rôles bien définis, Franck Passi (adjoint), Philippe Lambert (plutôt axé sur la préparation physique) et Rémy Vercoutre (pour les gardiens). Ajoutons à cela les préparateurs Alexandre Farhi et Alexandre Farhi.