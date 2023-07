Formée à l’OL après avoir débuté du côté de l’AS Montchat, Alyssia Paljevic quitte son club formateur. En fin de contrat, la gardienne n’a pas été prolongée.

Il n’y avait pas eu encore de communication officielle de la part de l’OL mais en annonçant le trio de gardiennes pour la saison prochaine composé d'Endler, Benkarth et Belhadj, le club lyonnais en avait donné l’indice. Ayant prolongé pour une saison à l’été 2022, Alyssia Paljevic ne poursuivra pas l’aventure entre Rhône et Saône. A 21 ans, la gardienne lyonnaise n’a pas été prolongée et va donc quitter son club formateur. L’ancienne de l’AS Montchat en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux ce jeudi avant que l'OL ne communique à son tour.

Ayant débuté dans l’un des clubs de quartier de l’agglomération lyonnaise, Paljevic a ensuite rejoint le centre de formation de l’OL. Troisième dans la hiérarchie des gardiennes la saison dernière, elle a malgré tout réussi à jouer un match avec son club formateur. Lors de la dernière journée de championnat contre Reims fin mai, Sonia Bompastor avait profité de la fête et du score fleuve pour offrir dix minutes de jeu à la jeune Lyonnaise. Dix minutes qui resteront comme les seules de Paljevic sous le maillot lyonnais mais qui lui ont permis de décrocher le titre de championne de France 2023.