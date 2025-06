Selma Bacha, à l’entraînement avec les Bleues lors de l’Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'équipe de France féminine va monter d'un cran dans sa préparation avant l'Euro. Cette semaine, elle jouera son premier match amical.

Réunies depuis le 11 juin sur la côte basque, les joueuses françaises entament les choses sérieuses cette semaine. Dans le cadre de la préparation à l'Euro en Suisse qui aura lieu en juillet (du 2 au 27), elles vont en effet disputer vendredi leur premier match amical. Les coéquipières de Selma Bacha, Alice Sombath, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto affrontent la Belgique vendredi.

Les cinq membres de l'OL Lyonnes et leurs dix-huit partenaires feront face à une autre nation qualifiée pour le tournoi européen. Un test grandeur pour Laurent Bonadei et ses troupes, qui se passent de Wendie Renard et d'Eugénie Le Sommer pour la compétition.

Les joueuses de l'OL Lyonnes vont retrouver Tarciane

Après ce premier rendez-vous, les Bleues auront un deuxième test, cette fois-ci contre le Brésil de Tarciane, le vendredi 27 juin. Elles se mesureront alors à une formation brésilienne préparant également un événement important. Elle aura les yeux tournés vers la Copa América, qui se déroulera en parallèle de l'Euro.

Une semaine plus tard, il sera temps de lancer véritablement l'épreuve, avec un choc d'entrée contre l'Angleterre, le vendredi 5 juillet.