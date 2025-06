(Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Ce mercredi 11 juin, les Bleues entament leur préparation à l'Euro. Cinq joueuses de l'OL Lyonnes sont dans le groupe qui a rendez-vous à Biarritz.

Direction la côte basque ce mercredi pour les joueuses de l'équipe de France. Pour Laurent Bonadei et son groupe, l'Euro commence ce mercredi 11 juin, avec le début de la préparation. Les vingt-trois footballeuses appelées pour la compétition ont rendez-vous à Biarritz pour entamer le rassemblement.

Rappelons que l'effectif français comprend cinq joueuses de l'OL Lyonnes : Selma Bacha, Alice Sombath, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Pas de Wendie Renard ni d'Eugénie Le Sommer, deux des grandes absentes de la liste communiquée le 5 juin dernier.

Deux rencontres de préparation au menu

Avant de se lancer dans le grand bain en Suisse le 5 juillet contre l'Angleterre, les Bleues défieront la Belgique (vendredi 20 juin) puis le Brésil de Tarciane (le 27 juin) lors de deux affiches amicales. Ensuite, plus de retour en arrière possible. Après les Anglaises, ce sera le Pays de Galles (9 juillet) et les Pays-Bas (13 juillet) qui seront sur la route des coéquipières de Griedge Mbock.

Le programme des Bleues à l'Euro :