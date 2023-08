OL - Castello Lukeba : "La Coupe d’Europe me manque"

Castello Lukeba et Corentin Tolisso (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Incapable de se qualifier en Coupe d’Europe depuis deux saisons, l’OL a une revanche à prendre. Malgré un avenir incertain, Castello Lukeba se projette l’exercice à venir et cet objectif européen.

Mercredi, comme ses partenaires de la sélection Espoirs, Castello Lukeba a pu prendre du temps de jeu face au FC Sion (8-2). Après un retour à la compétition pendant une demi-heure contre le Celta Vigo, le défenseur central a enchaîné avant le dernier amical contre Crystal Palace (samedi, 18h30). Ces dernières répétitions doivent permettre à l’OL d’être fin prêt pour le rendez-vous du 13 août et la reprise de la Ligue 1.

La date semble avoir été cochée par Lukeba malgré l’avenir incertain qui plane au-dessus de sa tête. À 21 ans, l’ancien de Saint-Genis-Laval va entamer sa troisième saison en professionnels, la deuxième comme un vrai patron de la défense lyonnaise. Après la saison de la confirmation l’an passé, Castello Lukeba nourrit des ambitions plus hautes, que ce soit collectivement ou individuellement.

L'Europe, une ressource vitale pour l'OL

Ayant goûté à la Ligue Europa au printemps 2022, l’international Espoir aimerait retrouver le parfum de l’Europe. Dans l’intérêt du RB Leipzig, la possibilité de jouer la Ligue des champions a été mise en avant et le défenseur ne s’est pas caché. Oui, il souhaite jouer l’Europe et remettre l’OL à sa place sur l’échiquier européen. "Cela fait deux saisons qu’on n’atteint pas les objectifs, c’est-à-dire la Coupe d’Europe. Je l’ai jouée lors de ma première saison et cette compétition me manque, a-t-il avoué sur OLPlay. On peut affronter les meilleures équipes. Faire que l’OL soit de nouveau européen est un objectif, on ne peut pas se contenter d’une 7e ou 8e place. Ce sont des matchs où il y a les meilleures ambiances, les meilleures intensités, donc on ne peut que rêver de ça."

Dans le nouveau projet porté par John Textor et Santiago Cucci, la Coupe d’Europe est logiquement un rouage essentiel. Avec désormais sept places européennes à l'issue de la saison de Ligue 1, les possibilités d'y arriver sont forcément plus élevées. Seulement, pour attirer des joueurs et avoir des arguments pour garder les jeunes prometteurs, il n'y a bien que la Ligue Europa et la Ligue des champions qui importent. La déclaration de Castello Lukeba va dans ce sens.