Plus d’une semaine après s’être vu montrer la porte de la sortie par John Textor, Thierry Berghmans a réglé ses comptes. L’ancien coach des gardiens de Molenbeek ne se remet pas du licenciement de tout le staff du RWDM à quelques jours de la reprise du championnat.

Du côté de Bruxelles, ce fut une vraie onde de choc. À seulement quelques jours de la reprise du championnat belge, John Textor avait choisi de faire le ménage au RWD Molenbeek. Le club venait tout juste de s’imposer (1-0) en amical contre l’OL et pensait vivre une fin de préparation pleine de confiance avant Genk, mais l’ouragan américain est passé par là. En quelques minutes, Textor a fait le choix de renvoyer l’ensemble du staff technique de Molenbeek et de placer Claudio Caçapa à la place de Vincent Euvrard. Une réelle onde de choc dans le club belge et chez les principales victimes de ce choix.

"Nous avons été surpris par le timing, c’est vraiment ridicule de l’avoir fait à cinq jours de la reprise du championnat, a déploré Thierry Berghmans, ex-entraîneur des gardiens chez nos confrères de La Dernière Heure. Si vous voulez changer de staff, faites-le dès le début de la préparation. Avec le recul, je me dis qu’il pensait qu’on allait prendre une claque contre Lyon et que ce serait un bon prétexte pour nous virer. Notre victoire a mis du plomb dans l’aile de son plan."

"Il a détruit en deux mois ce qui a été monté en huit ans"

À l'américaine, comme le diront certains, John Textor n’a pas fait dans le sentimental. Malgré la montée en première division à l’issue de la saison dernière, l’avenir d’Euvrard avait été incertain avant que le coach ne soit conforté. Finalement, l’embellie n’a été que de courte durée et l’héritage de Thierry Dailly, ancien président du RWDM et débarqué il y a quatre mois, n’est désormais qu’un lointain souvenir dans la banlieue bruxelloise.

"Il a tout détruit en un claquement de doigts, a poursuivi l’entraîneur des gardiens. On ne compte même plus les coups de pression avec des menaces de casser les contrats de certains joueurs si nous n’alignions pas certains joueurs. Nous avons préparé au mieux ce retour en D1 (...) et puis John Textor a détruit en deux mois tout ce qu’on avait créé en huit ans."

La prochaine visite de Textor à Molenbeek risque d'être mouvementée. D'autant plus que les Coalisés se sont lourdement inclinés à domicile (0-4) pour l'ouverture du championnat.