Pour sa troisième sortie de l'été, l'OL s'est montré plus en jambes. Néanmoins, avec un jeu manque de rythme, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette se sont faits surprendre par le RWD Molenbeek (1-0).

La cousinade a été pluvieuse du côté de Bruxelles ce dimanche. Membres du giron Eagle Football, le RWD Molenbeek et l’OL se sont affrontés sous la pluie et sous le regard de John Textor. Comme annoncé sur notre site, l’Américain était bien présent au stade Edmond Matchens pour observer deux de ses poulains. Ayant donné un coup d’envoi fictif en présence notamment de Sonny Anderson, Textor n’a pas forcément dû se réchauffer de la fraîcheur bruxelloise avec cette rencontre qui a eu du mal à s'emballer.

Le spectacle proposé durant le premier acte n’a pas été au rendez-vous avec aucune frappe cadrée d’un côté comme de l’autre. Pour l’OL, ça reste problématique puisque le onze couché par Laurent Blanc au coup d’envoi n’a toujours pas réussi à inscrit le moindre but en trois matchs de préparation. Voir Alexandre Lacazette lever les bras et rouspéter n’a rien eu de surprenant. Jeffinho a été brouillon techniquement tandis qu’Amin Sarr continue de traverser les matchs sans impact.

La satisfaction Mata en défense centrale

On attendait de voir un OL un peu plus offensif face à une formation belge rodée avec une reprise du championnat dans une semaine, il faudra repasser. Le pressing haut instauré par les joueurs de Laurent Blanc est à mettre à leur crédit, mais le jeu avec ballon reste pour le moment trop statique. Saël Kumbedi n’a pratiquement pas pris son couloir tandis que les centres de Nicolas Tagliafico n’ont pas trouvé preneur. Il reste beaucoup de travail à l’OL, c'est un fait, mais il existe malgré tout des motifs de satisfaction avec ce troisième match amical de la préparation.

Le test de Clinton Mata en défense centrale a apporté de la sérénité à l’image d’intervention pleine d’autorité sur Mickaël Biron. Il s'est même illustré sur un coup-franc direct qui a poussé Théo Defourny à s'envoler (65e). Les Lyonnais ont paru bien plus en jambes par rapport à De Treffers et Manchester United. Mohamed El Arouch a été plus en vue et a montré qu'il était l'un des rares à pouvoir faire la différence ballon au pied et peut apporter ce liant offensif. Seulement les maux lyonnais sont toujours.

Comme lors de deux premiers matchs, ils se sont encore faits peur avec une entame de deuxième mi-temps ratée et une parade de Lopes (45e). Passifs offensivement, les Lyonnais l'ont également été sur l'ouverture du score de Molenbeek avec une combinaison sur coup-franc (1-0, 67e). Il y a un très léger mieux dans le jeu, mais on ne va pas se mentir, ces 90 minutes ont paru une éternité avec un manque de rythme criant.