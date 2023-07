OL - Laurent Blanc : "On va chercher des solutions pour recruter"

Après les deux premiers matchs amicaux de l'OL, Laurent Blanc attend toujours de nouvelles recrues pour compléter son effectif malgré les sanctions de la DNCG.

Une chose est sûre, Laurent Blanc ne désespère pas de voir son effectif se renforcer dans les semaines à venir, et ce, malgré les sanctions de la DNCG. "On a vraiment basé ce stage sur le domaine athlétique plus que sur la technique et la tactique. J'espère que l'effectif est amené à évoluer alors, on travaillera ça plus tard.", avait-il expliqué au micro d'OL Play après le deuxième match amical de l'OL face à Manchester United.

Déjà 13 départs pour 3 arrivées

Interrogé par Le Progrès, l'entraîneur lyonnais en a remis une couche, ce jeudi. "J’ai parlé avec Monsieur Textor mardi, et malgré les décisions contraires sur l’aménagement du recrutement, on va chercher des solutions. On a déjà des bons joueurs, des bons jeunes. Et on va lutter, et se battre pour essayer de faire une belle équipe." Un bouleversement dans l'effectif a déjà bien commencer au niveau des départs. Depuis début juin, 12 joueurs ont définitivement quitté le Rhône, en plus du prêt sans option d'achat de Sekou Lega à Bastia. Côté arrivée, Mahamadou Diawara, Skelly Alvero et Clinton Mata ont rejoint l'OL.

Laurent Blanc attend donc que la direction lyonnaise trouve des solutions pour contourner les sanctions et renforcer son groupe qualitativement. Des prêts avec option d'achat pourraient être l'alternative choisie pour engager des recrues sans indemnité de mutation. John Textor va donc devoir ruser pour satisfaire les demandes de son entraîneur.