A Molenbeek, l'OL part à la rencontre de son cousin belge

Dimanche (18h), le RWD Molenbeek et l’OL s’affrontent à Bruxelles pour un amical. La première confrontation pour le club lyonnais avec un "club-ami" de la galaxie Eagle Football depuis la prise de pouvoir de John Textor.

Il n’a pas d’amical que le nom. Dimanche en fin d’après-midi, le rencontre entre le RWD Molenbeek et l’OL ne sera pas simplement qu’un match de préparation. Le dernier pour le club belge, le troisième pour le collègue lyonnais. Non, ce rendez-vous est une nouvelle pierre dans la stratégie globale d’Eagle Football depuis maintenant deux ans. À défaut de dire que ce match ressemble à "copains d’avant", c’est plutôt une première réunion de famille. Avec un personnage central qui n’est autre que John Textor et sa holding Eagle Football.

Après Crystal Palace - Botafogo, il y a quelques mois, place à un nouveau duel entre "club-amis" dimanche en terres bruxelloises. Avec une promotion en Jupiler Pro League, le RWDM ne pouvait rêver meilleur feu d’artifice pour terminer cette préparation estivale qu’une opposition contre le cousin lyonnais, qui reste une référence malgré son déclassement sportif ces dernières saisons.

Molenbeek accueille positivement ce rapprochement

Avec la reprise du championnat belge dans une semaine contre Genk, Molenbeek va offrir une tout autre opposition que celles livrées face à De Treffers ou Manchester United. L'OL va affronter une équipe déjà rodée, même si confrontée à la longue absence de Kylian Hazard. Si la prestation sur le terrain sera forcément scrutée d’un côté comme de l’autre, ce match amical est avant tout particulier symboliquement. L’OL et Molenbeek sont devenus des cousins par alliance et les relations ne devraient que s’intensifier au fil du temps.

Comme dans chaque prise de contact, il y a forcément un round d’observation, une mise en confiance qui s’installe petit à petit. Elle a déjà commencé avec le prêt lors des six derniers mois de Camilo à Bruxelles. Mais n’y voyez pas un club satellite pour John Textor comme Monaco peut le faire avec les voisins brugeois du Cercle. À Molenbeek, cette synergie qui pourrait être négative avec une absence d’identité liée à la venue temporaire de joueurs est plutôt bien accueillie dans le vestiaire.

"On a eu de la chance que tous les joueurs qui sont arrivés avaient la bonne mentalité. Camilo est arrivé, il a joué, il a été performant et en plus du joueur, l’homme est top. Ça nous a permis d’aller chercher ce titre donc les prêts ont été tops la saison passée, a confié Théo Defourny, capitaine du RWDM et ancien de l’OL, à Olympique-et-Lyonnais. On a eu aussi un joueur de Crystal Palace qui a fait une énorme saison donc ce sont des prêts qui font grandir le club et l’équipe, c’est une bonne chose. Chacun peut trouver son intérêt, c’est le principal."

Une relation amicale à ses prémices ?

Un échange de bons procédés, voilà le leitmotiv de Textor et sa galaxie de clubs depuis maintenant deux ans et ses prises de contrôle successives à Botafogo, Molenbeek et l’OL. Entre Rhône et Saône, les graines commencent petit à petit à pousser et il faudra encore patienter un peu avant de voir complètement la patte américaine. Néanmoins, voir un jeune pro de l’OL pétri de talent, mais barré dans la capitale des Gaules poser ses valises dans la capitale belge n’aurait rien de surprenant dans les mois à venir.

À Lyon, on s’y est déjà préparé. "Si aujourd’hui, on prend l’équivalent de Yahya (Soumaré, parti depuis à Orléans) dans notre académie, il pourra toujours aller à Villefranche qui est en National. À niveau équivalent, Florent Sanchez irait plutôt à Molenbeek ou à Botafogo, nous avait confié Vincent Ponsot, il y a quelques semaines. Ça augmente la perspective." Ce n’est pas un chemin tout tracé, mais avec la montée de Molenbeek en première division belge, l’intérêt de voir de jeunes pousses lyonnaises toucher au haut niveau dans le plat pays est forcément plus attractif.

Textor place petit à petit ses hommes

En Belgique, John Textor a entrepris ses douze travaux, non sans certains remous. Il y a eu les travaux matériels avec un réaménagement du centre d’entraînement, l’installation de terrains synthétiques pour le centre de formation. Mais aussi les travaux sportifs et institutionnels. Et là, l’affiliation entre le club belge et son homologue lyonnais repart de plus belle. Propriétaire à 80% de Molenbeek, John Textor a fait un peu de ménage durant l’été. En raison d’un détournement de fonds de Thierry Dailly, président presque historique du club, l’homme d’affaires américain l’a mis sur la touche. Comme un certain Jean-Michel Aulas à l’OL.

Les raisons sont certes différentes, mais le parallèle reste assez marquant. Même s’il souhaite garder l’identité des clubs, John Textor veut aussi placer des hommes de confiance. "Il y a eu pas mal de changements dans la direction, le management sportif durant l’été donc ça prend forme, tout le monde doit apprendre à se découvrir donc on fera le point dans quelques mois, poursuit Defourny. Il faudra être un peu patient."

À Lyon, Santiago Cucci est devenu le nouveau président exécutif. À Molenbeek, la place de CEO a été confiée à Gauthier Ganaye, dont les expériences à Nancy et Ostende n’ont pourtant pas été une franche réussite. Malgré tout, on voit que la stratégie d’Eagle Football est sensiblement la même. Qu’on soit septuple champion de France dans son histoire ou tout juste promu en première division belge. Une vraie histoire de famille.