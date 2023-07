Le RWD Molenbeek ne pourra pas compter sur Hazard contre l’OL

Acteur majeur de la montée de Molenbeek en première division belge, Kylian Hazard va fait défaut. Le joueur offensif souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque latéral. Il manquera l’amical contre l’OL (23 juillet) et les six prochains mois.

Le match n’est que dans une dizaine de jours, mais le RWD Molenbeek sait déjà qu’il devra faire sans Kylian Hazard le 23 juillet contre l’OL. Lundi, l’attaquant belge a passé une IRM qui a rendu un verdict des plus amers. Le frère d’Eden et de Thorgan souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque latéral et va devoir se faire opérer dès vendredi comme l’a annoncé le club belge.

Touché lors du premier match de préparation contre le Standard samedi, Kylian Hazard avait quitté ses coéquipiers juste avant la pause et aperçu en béquilles à l’issue de la rencontre. Plus que l’amical contre l’OL, Hazard va faire défaut au RWDM pour les six prochains mois minimum. Promu après avoir conquis le titre en deuxième division, Molenbeek se serait bien passé d’une telle annonce, l’ailier gauche ayant été un membre majeur (6 buts e 7 passes en 22 matchs) de la montée en Jupiler Pro League.