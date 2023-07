Le 29 juillet prochain, l’OL se rendra à Vigo pour affronter le RC Celta. Cette rencontre amicale se déroulera dans le cadre du Trophée Quinocho qui célébrera le centenaire du club espagnol.

Après la Peace Cup en 2007, la Coupe Eusebio en 2018 et l’Emirates Cup en 2019, l’OL va-t-il s’offrir un nouveau trophée estival en 2023 ? Avec la disette qui dure depuis onze ans, il en vient désormais à en rire de ces titres honorifiques avant tout. Néanmoins, la rencontre entre le RC Celta et l’OL le 29 juillet prochain ne sera pas si amical. Il y aura un trophée à aller chercher et soulever pour Alexandre Lacazette sur la pelouse de Vigo. Face aux coéquipiers d’Iago Aspas, l’OL et le Celta vont s’affronter dans le cadre du Trophée Quinocho. Ce tournoi estival (en un match) se tient depuis 1995 au stade des Balaidos et rend hommage à Joaquín Fernández Santomé Quinocho, ancien manager de l’équipe espagnole et assassiné lors d’un cambriolage au club en 1988.

21 succès pour le club espagnol depuis 1995

Chaque été, le trophée est remis en jeu et celui de 2023 aura une saveur particulière. En effet, le "Trofeo Quinocho" marquera les célébrations du centenaire du RC Celta. Le club galicien a été fondé le 29 août 1923 et fête donc ses 100 ans. Dans le cadre de son 4e match de préparation et à deux semaines de la reprise de la Ligue 1, les joueurs de Laurent Blanc vont très certainement monter en puissance. Par les circonstances, ils devraient donc se retrouver face à un RC Celta dont l’envie de décrocher un 22e trophée Quinocho pour le centenaire permettra de mettre les ingrédients d'un match intense.