Quelques heures avant leur départ pour l’Australie, les joueuses de l’équipe de France ont eu le droit à une surprise. Celle de revêtir le maillot de leur premier club. Les clubs lyonnais étaient en force.

Amel Majri et Selma Bacha font aujourd’hui le bonheur de l’OL et empilent les trophées dans leur vitrine. Pourtant, c’est bien sur les pelouses de clubs de la région lyonnaise que les deux gauchères ont fait leur premier pas dans le football. L’une du côté de l’AS Minguettes, devenu depuis le FC Vénissieux suite à la fusion avec l’USV, et l’autre avec le FC Gerland. Les deux clubs lyonnais ont été mis à l’honneur lors du rassemblement des Bleues à Clairefontaine avant leur départ pour l’Australie et la Coupe du monde.

Quatre clubs lyonnais représentés

Comme c’est devenu presque une tradition, les joueuses de l’équipe de France ont pris la pose avec le maillot du club amateur de leurs débuts dans le football. Et la région lyonnaise était bien représentée avec cinq joueuses passées par le Rhône et même une sixième avec Kenza Dali, ayant débuté à Chasse-sur-Rhône, à la limite avec l’Isère. Avec Selma Bacha (FC Gerland), Estelle Cascarino et Eve Périsset (AS Manissieux), Amel Majri (AS Vénissieux Minguettes) et Pauline Peyraud-Magnin (SC Caluire), le 69 était à la fête à Clairefontaine ! C’est aussi un joli coup de projecteur pour ces clubs amateurs qui permettent de former les stars de demain.