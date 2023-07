OL : Textor n’était pas le choix prioritaire d’Aulas

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après l’entente cordiale des premiers mois, la relation entre Jean-Michel Aulas et John Textor est désormais plus qu'orageuse.

Ils ont beau avoir fait bonne figure pendant des mois, Jean-Michel Aulas et John Textor ne passeront sûrement pas leurs vacances ensemble. Ayant des attaches communes en Floride, les deux hommes d’affaires sont dorénavant loin d’être main dans la main comme ils l’assuraient encore, il y a quelques mois. Sur fond de mésentente, les chemins se sont séparés début mai avec le départ surprise d’Aulas après 36 ans de règne. La pilule a toujours du mal à passer chez l’ancien boss d’autant plus que Textor lui a été imposé comme il l’a confié dans un entretien accordé à La Tribune.

"Je ne voulais pas vendre de cette manière-là. (...) Je reçois six offres sélectionnées par la banque américaine Raine. J'en choisis une, celle de Foster Gillett, qui n'est pas celle qui sera retenue. On me fait comprendre que la banque en préfère une autre. Initialement, je n'aurais pas tout vendu, peut-être même que je n'aurais pas vendu du tout. J'accepte, mais je pose comme condition que le candidat à la reprise reprenne une grande partie du capital. J'ai quelques regrets, mais je tourne la page tout en gardant un œil très attentif."

Aulas avait transmis un dossier différent à la DNCG

Ce regard attentif, Jean-Michel Aulas le pose sur la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale de l’OL pour la saison à venir. L’ancien président lyonnais est sous le choc, lui qui a rappelé "n’avoir jamais eu de problèmes" avec le gendarme financier. La passe d’armes entre JMA et Textor se poursuit quand bien même les deux hommes ne se côtoient plus. Si une pointe de fierté occupe forcément la prise de parole d’Aulas, ce dernier en remet une couche sur son successeur et le projet présenté. Bien loin de celui que lui avait mis sur pied pour cet été.

"Il y a trois mois, le dossier que j'avais transmis à la DNCG visait à obtenir une prévision de résultat de 90 millions d'euros en actionnant quatre leviers différents : refinancement du stade, cession d'OLW (la section féminine, ndlr), cession d'OL Reign (la franchise féminine américaine), cession de joueurs. Ces leviers étaient tous initialisés depuis mars-avril 2023... mais la DNCG fait son travail de vérification et elle traduit en actes ce qu'elle voit. Aux nouveaux dirigeants désormais d'apporter les bonnes réponses."

Dans cet été caniculaire entre Rhône et Saône, Jean-Michel Aulas n’est pas là pour éteindre l’incendie.