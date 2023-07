Avec Aulas, l’OL n’a "jamais eu de problème avec la DNCG"

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quelques heures après la décision de la commission d’appel de valider la sanction de la DNCG, Jean-Michel Aulas est sorti de son silence. L’ancien président de l’OL avance qu’il n’a jamais eu de problème avec le gendarme financier durant son règne.

Il n’avait plus fait de sortie médiatique depuis la cérémonie hommage qui lui avait été réservée le 27 mai dernier au Parc OL. Il a finalement choisi un timing loin d’être anodin pour reparler de l’OL. Quelques heures après l’encadrement de la masse salariale confirmé pour le club lyonnais, Jean-Michel Aulas est sorti de son silence. Un peu moins de deux mois après avoir rendu son tablier, l’ancien président semble avoir encore un goût amer dans la gorge.

Poussé vers la sortie quand il avait négocié un maintien en poste pour minimum trois ans, "JMA" n’a aujourd’hui "plus aucun contact avec les dirigeants actuels". Bien qu’il reste président d’honneur, la fracture est désormais totale avec John Textor et Jean-Michel Aulas ne s’est pas privé de lâcher un tacle à son successeur après cette décision de la DNCG. "Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG, a-t-il rappelé dans L’Équipe. Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion."

L'entente cordiale, un lointain souvenir

Une sortie pleine de fierté et en même temps de sarcasme à l’encontre de John Textor qui l’a tout simplement mis dehors en mai dernier. Quand la pérennité de l'OL a été mise en avant plus d'une fois et pas plus tard que lors de la cérémonie hommage fin mai, c'est une véritable guerre d’egos qui semble désormais se jouer entre Rhône et Saône.

D'autant plus que la rumeur de l’influence de Jean-Michel Aulas au sein des instances françaises de football a été susurrée face à la décision finale. Une posture dont se défend l’ancien président, qui reste actionnaire de l’OL à hauteur de 9% via sa société Holnest. Quoi qu'il en soit, on est désormais bien loin de l'entente cordiale affichée durant les mois de négociation et l'officialisation du rachat de l'OL par Textor.