En même temps que John Textor apprenait la décision de la DNCG, le propriétaire américain a vu son offre publique d’achat d’actions de l’OL être validée par le gendarme boursier.

Tout n’est pas morose à l’OL. La commission d’appel a beau avoir confirmé la décision en première instance de la DNCG pour ce qui est du domaine sportif, en coulisses, le processus final de rachat se poursuit sans encombre. Ayant lancé une offre publique d’achat d’actions de l’OL, il y a quelques semaines, John Textor a reçu un avis positif de la part de l’Autorité des marchés financiers pour ce projet. Le gendarme boursier français a annoncé mardi avoir validé l'offre publique d'achat (OPA) d'actions de l'Olympique lyonnais déposée par Eagle Football, la holding de John Textor.

L'OL restera coté en Bourse

L'AMF communiquera prochainement le calendrier précis de l'offre, selon un communiqué. Eagle Football propose de racheter quelque 21,4 millions d'actions, soit 12,19% du capital, au prix de 3 euros l'action, soit un montant total maximal de 64 millions d’euros. L’AMF précise qu'Eagle Football n'a pas l'intention, comme indiqué initialement, de retirer l'OL de la Bourse de Paris à l'issue de cette opération.

L'Olympique lyonnais est passé sous pavillon américain en décembre dernier, lors de la finalisation de son rachat par John Textor et sa holding Eagle Football, après six mois de négociations et plusieurs reports. L'entrée d'Eagle Football à hauteur à ce moment-là d'un peu plus de 77% du capital d'OL Groupe représentait un tournant historique pour le club de L1, présidé depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas.

Aulas garde 8,23% d'OL Groupe

Eagle Football s'était engagé fin juin 2022 à acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Parc OL) détenues par Holnest, la holding familiale des Aulas, plus la totalité des parts détenues par Pathé et le fonds d'investissement chinois IDG Capital. Il a aussi souscrit à une augmentation de capital de 86 millions d'euros d'OL Groupe.

Jean-Michel Aulas, figure historique du club, a été écarté le 5 mai de son poste de PDG au profit de John Textor. Il a été nommé président d'honneur et doit rester administrateur tant que sa holding Holnest détiendra des droits de vote et des actions dans la société. Holnest s'est engagé à ne pas vendre les quelque 14,5 millions d'actions de l'OL, soit 8,23%, que détient encore la société de M. Aulas.

Avec AFP