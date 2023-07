ALexandre Lacazette lors d’OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ce mercredi, l’OL affronte Manchester United à Murrayfield pour son deuxième match amical de la préparation. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce Manchester United - OL.

L’avant-match

Après dix jours intenses aux Pays-Bas, les joueurs de l’OL ont pris la direction de l’Écosse mardi pour son deuxième amical de la préparation. Le premier rendez-vous contre De Treffers était intervenu après une grosse semaine de travail et les jambes avaient été lourdes contre la formation de 3e division néerlandaise. Laurent Blanc avait retenu avant tout la victoire plus que la prestation collective. Ce n’était de toute façon pas le but de ce premier match, mais ce mercredi, l’OL va devoir élever son niveau de jeu.

L’adverse sera bien plus coriace avec Manchester United. Le club anglais fait partie des cadors européens et le rendez-vous de Murrayfield a tout du match amical de prestige. Les Red Devils sont encore loin d’être au complet, tout comme l’OL qui doit faire sans ses internationaux Espoirs tandis que Nicolas Tagliafico n’a repris que vendredi et la veille pour Karl Toko-Ekambi.

À quelle heure se joue Manchester United - OL

À la différence de ce qu’il se passe actuellement en France, les joueurs de l’OL ne risquent pas de mourir de chaud à Édimbourg. La température maximale attendue en Écosse est de 19 degrés. Un temps frais idéal alors que le coup d’envoi de ce Manchester United - OL sera donné à 15h dans l’antre du rugby écossais qu’est Murrayfield.

Sur quelle chaîne regarder Manchester United - OL

Quand il fallait se brancher sur OLPlay pour suivre le premier match contre De Treffers, les supporters lyonnais auront une autre alternative ce mercredi. En plus de la plateforme du club pour un live audio, la rencontre entre les Red Devils et les Gones sera diffusée sur Canal Plus à partir de 15h. Une bonne nouvelle pour voir une première fois le club lyonnais cette saison.