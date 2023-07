OL - ASSE : le derby des réserves décalé au dimanche 23 juillet

Initialement prévu le samedi 22 juillet, le match amical des réserves de l’OL et l’ASSE a finalement été décalé. Il se jouera le lendemain à 19h du côté de Décines.

Ils vont se retrouver dans la poule K de National 3, mais l’OL et l’AS Saint-Etienne vont déjà se mesurer l’un à l’autre en amical. La réserve lyonnaise a repris l’entraînement depuis le 6 juillet et attend désormais de pouvoir disputer sa première rencontre de préparation avant la reprise du championnat. Afin de lancer les hostilités, Gueïda Fofana a prévu un derby à ses joueurs, pour être tout de suite dans le bain.

Les jeunes Lyonnais, délestés depuis la reprise de certains membres comme Mohamed El Arouch, Yacine Chaïb ou encore Pathé Mboup présents avec les pros, vont affronter les Verts pour le premier des quatre matchs amicaux au programme de l’été.

RWD Molenbeek - OL le même jour à 18h

Ce derby devait initialement avoir lieu le samedi 22 juillet comme soufflé par le club début juillet, mais se tiendra finalement vingt-quatre plus tard. Les deux réserves rhonalpines s’affronteront le dimanche 23 juillet à 19h du côté du centre d’entraînement de Décines.

Le match est ouvert gratuitement au public, mais chevauchera le troisième amical de la formation de Laurent Blanc. En effet, l’OL affrontera à 18h le RWD Molenbeek du côté de Bruxelles. Pour les supporters lyonnais, il va donc falloir faire un choix entre les deux rencontres dominicales.