OL : Alvero veut montrer toutes ses qualités lors de la pré-saison

Fraîchement arrivé de Sochaux, il y a quelques semaines, Skelly Alvero compte sur cette période de préparation pour se montrer à son avantage.

À la veille de la reprise du groupe professionnel à Décines, l'OL officialisait l'arrivée de Skelly Alvero. Le jeune milieu de terrain débarque de Sochaux pour un transfert avoisinant les 4 millions d'euros. Pas le temps de souffler pour le natif de Stains qui s'envole avec le groupe, trois jours plus tard, pour rejoindre les Pays-Bas, lieu où les Lyonnais réalisent leur stage de pré-saison.

Après une saison pleine en Ligue 2, Skelly Alvero rentre dans un groupe assez jeune où il s'est très vite senti à son aise. "C'est un super groupe. J'ai été très bien accueilli et l'intégration s'est bien passée" a-t-il confié au micro d'OL Play. Les Gones ont enchaîné les séances physiques, parfois sous une chaleur de plomb, pour bien se préparer à la reprise de la Ligue 1 qui approche. Cette pré-saison est primordiale pour l'ancien Sochalien qui devra se distinguer dans un groupe où la concurrence est rude au milieu de terrain. "En ce moment, c'est compliqué de se mettre en avant. Les jambes sont lourdes donc nous ne sommes pas en pleine possession de nos capacités. Mais il y a toujours des séquences où l'on peut montrer ce qu'on sait faire. Je veux montrer mes qualités pour bien commencer la saison."

Un profil de sentinelle atypique

Dès sa signature à l'OL, Skelly Alvero a déjà marqué son nom dans le livre des records. Avec ses 2,02 m, il est le plus grand joueur lyonnais de l'histoire. Une taille dont il tire bénéfice, selon lui. "Il faut le voir comme un avantage, a expliqué le joueur à OL Play. Aujourd'hui, dans beaucoup d'aspects, je peux prendre le dessus sur mes adversaires. Il y a toujours des choses à travailler et des inconvénients. Certains joueurs sont plus explosifs ou toniques, mais je ne suis pas à la ramasse non plus." Polyvalent, l'ancien joueur du Red Star peut évoluer en numéro 6 ou en relayeur. Cependant, il a tout de même une petite préférence sur son poste. "Je préfère jouer sentinelle pour pouvoir repartir de plus bas et construire en suite."

Né le le 4 mai 2001, jour du premier sacre de l'OL en 1ère division, la venue du joueur de 21 ans est aussi un beau symbole pour le septuple champion de France qui vit une disette de onze ans. "C'était le destin. C'est le club que j'aime depuis l'enfance. Ma famille et mon entourage le savent." Pour sa première saison dans son club de cœur, Skelly Alvero se veut ambitieux et compte bien grappiller du temps de jeu. "Cette saison, j'aurai pour objectif de disputer une quinzaine de matchs. On verra le contexte de la saison, mais je veux rentrer petit à petit dans le groupe et m'y imposer." Toujours dans l'attente de Renato Tapia, Laurent Blanc réclame une sentinelle expérimentée et physique. Avec Skelly Alvero dans son effectif, l'un des deux critères de l'entraîneur lyonnais est d'ores et déjà bien assouvi.