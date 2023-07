Pour le premier match de l’Euro U19, l’équipe de France féminine a réussi son entrée contre la République tchèque (1-0). Kysha Sylla et Alice Marques ont joué tout le match.

Débuts réussies pour les joueuses de l’équipe de France féminine U19. Mardi, les Bleuettes ont fait leur entrée dans l’Euro de la catégorie en Belgique. Opposées à la République tchèque, elles n’ont eu besoin que d’un but contre leur camp des Tchèques pour empocher les trois points (1-0) et déjà se placer pour les deux premières places du groupe. Pour cette rencontre inaugurale, Sandrine Ringler, la sélectionneuse française, avait choisi de faire appel à deux joueuses de l’OL. Kysha Sylla, de retour d’un prêt à Dijon, et Alice Marques, qui a signé son premier contrat pro avec les Fenottes, ont été alignées d’entrée de jeu et ont joué toute la rencontre.

Pour Féérine Belhadj et Pauline Sierra, autres Lyonnaises à avoir été retenues dans le groupe français pour l’Euro, il faudra patienter. Elles se sont contentées de regarder la victoire de leurs coéquipières du banc de touche. Prochain match pour les Bleuettes vendredi (20h30) à Louvain. Les Françaises affrontent l’Espagne, qui s’est facilement imposée contre l’Islande (3-0). Le ticket pour les demi-finales pourrait déjà se jouer à ce moment-là.