Mercato : Leipzig a un accord avec Lukeba, toujours pas avec l’OL

Castello Lukeba et Damien Da Silva face à Enzo Le Fée (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Depuis un mois, le RB Leipzig fait la cour à Castello Lukeba. Les deux parties sont tombées d’accord, mais les positions avec l’OL sont toujours éloignées.

Et si la décision de la commission d’appel avait scellé le futur de Castello Lukeba ? Il est encore trop tôt pour le dire et l’encadrement de la masse salariale et des mutations ne veulent pas forcément dire que l’OL ne va plus bouger dans un sens comme dans l’autre. Seulement, cette sanction peut pousser le club lyonnais à temporiser et à revoir à plus tard une vente du défenseur central. Ce dernier est encore en vacances, mais va bientôt faire son retour à l’entraînement.

Quand les discussions semblaient laisser penser que la fin des vacances se ferait en Allemagne, voir Lukeba avec l’ensemble lyonnais dans les prochaines jours est de plus en plus plausible. Après une première offre de 26 millions d’euros et 6 de bonus repoussée par l’OL, le RB Leipzig n’a pas donné d’autres signes de vie alors qu’il a bouclé l’arrivée d’un jeune défenseur du PSG. D’après Sky Sport Germany, le club allemand cherche avant tout à trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs de son effectif avant d’accélérer pour Castello Lukeba et Lutsharel Geertruida, défenseur du Feyenoord.

Seulement, John Textor veut une équipe compétitive et ne compte pas brader ses meilleurs éléments. Avec les restrictions de la DNCG, pas sûr que l’OL prenne le risque d’attendre le dernier moment pour voir Leipzig enfin passer à l’action. Retiendra-t-il le jeune Lyonnais qui est déjà tombé d’accord avec le club allemand ? Cela risque d’être le dossier estival à Lyon.