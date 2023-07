Ellie Carpenter à l’entraînement avec l’Australie (Photo by William WEST / AFP)

Ce jeudi marque le début de la Coupe du monde féminine 2023. À 12h, l'Australie affronte l'Irlande à domicile. Retenue parmi les 23 Australiennes, Ellie Carpenter ressent de la fierté de vivre ce moment avec les siens.

Ellie Carpenter, quel est le sentiment qui prédomine avant de jouer un Mondial à domicile ?

Ellie Carpenter : Un tournoi à la maison est forcément spécial. Il peut y avoir un peu plus de pression de jouer devant nos supporters. Mais, dans le même temps, il peut y avoir un soutien des supporters qui peut nous donner encore un peu plus de force. Il y aura nos familles et nos amis dans les stades. Nous sommes prêts pour ce premier match, on l’attend depuis un moment donc je pense qu’on est prêt.

Comment voyez-vous ce mois de compétition entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande ?

Cela va être la plus grande Coupe du monde organisée jusqu’à maintenant. Il va y avoir plus d’équipes, des stades pleins. Ça va être une grande Coupe du monde dans un pays où le football a désormais une part importante. Même après, je pense que l’on va laisser un héritage dans le pays avec ce tournoi. Je sais que le stade va être à guichet fermé pour ce premier match. Les autres matchs devraient également être remplis. Les fans vont être là, faire du bruit dans les stades et c’est ce qui rend la Coupe du monde si particulière.

Est-ce difficile de gérer la pression populaire et médiatique d'une Coupe du monde à la maison ?

Oui, c’est différent de jouer une Coupe du monde à domicile ou à l’extérieur. Il y a plus de sollicitations, des activités médias plus nombreuses, mais nous avons un groupe expérimenté. Plusieurs filles ont déjà connu ce tournoi et évoluent dans de grands clubs. Nous sommes donc habituées à jouer avec cette pression.

"Les Etats-Unis, l'Angleterre et la France sont favoris"

Avec le soutien des fans, l'Australie fait-elle partie des favorites ?

Nous ne sommes pas favorites, mais je pense que nous sommes une équipe difficile à jouer pour les grosses écuries. Nous avons affronté pas mal d’équipes du top 10 mondial et nous avons fait des bons matchs. Mais, il y a une différence entre jouer des matchs amicaux et une Coupe du monde. Nous sommes avant tout concentrées sur le fait de jouer notre meilleur football et être prêtes pour notre premier match contre l’Irlande. Après, tout peut arriver dans le football. Nous avons une chance de gagner la Coupe du monde, oui.

Comment décrivez-vous Sam Kerr, votre capitaine ?

Sam est une buteuse de classe mondiale. Elle est l’une des meilleures attaquantes du monde et a réalisé une très belle saison avec Chelsea. J’espère qu’elle va nous guider pendant la Coupe du monde. Elle est notre capitaine, elle dirige cette équipe avec passion et nous la suivons.

Dans votre poule, il y a le Canada de Vanessa Gilles. Votre plus gros concurrent à ce stade de la compétition ?

Le Canada est une très grosse équipe. Elles ont remporté les Jeux Olympiques. Ce sera un très gros match, le plus relevé de cette phase de poule pour nous. Ce sera le dernier match donc cela devrait décider qui sera premier et deuxième, mais c’est un plaisir de pouvoir affronter Vanessa.

Quelles sont les nations favorites pour le titre ?

C’est une question difficile. En tant que tenants du titre, je mets les Etats-Unis qui ont encore une très grosse équipe. L’Angleterre aussi. Il y a la France qui a changé de coach et qui possède beaucoup de joueuses de l’OL. Et je rajoute l’Australie (rires). On a une équipe très physique, qui presse beaucoup.