OL : Blanc revoit sa défense contre le RWD Molenbeek

Laurent Blanc lors de Nice – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Pour le troisième match de la préparation, l’OL affronte le RWD Molenbeek. Contre le club belge, Laurent Blanc a choisi de faire des tests en défense. Clinton Mata est associé à Sinaly Diomandé dans l’axe.

Pour ce troisième match de préparation, Laurent Blanc doit encore faire avec des absences en défense centrale. Castello Lukeba n’est toujours pas revenu de ses vacances tandis que Dejan Lovren soigne encore sa blessure contractée contre De Treffers, il y a un peu plus d’une semaine. Avec le départ d’Abdoulaye Ndiaye vers Troyes, les solutions sont donc assez limitées pour accompagner Sinaly Diomandé. Titulaire contre Manchester United, Mamadou Sarr commencera sur le banc contre le RWD Molenbeek. Blanc a choisi de tester Clinton Mata pour ce nouveau match amical de l’OL.

Toko-Ekambi sur le banc des remplaçants

Titularisé sur le côté droit de la défense lors des deux premiers matchs, l’Angolais avait concédé pouvoir dépanner dans l’axe de la défense. Blanc profite donc ces rencontres pour effectuer ces tests. Avec le décalage de Mata dans l’axe, Saël Kumbedi retrouve une place de titulaire à droite tandis que Nicolas Tagliafico occupera le couloir gauche.

La défense est le seul chantier où Blanc s’autorise des nouveautés puisque le reste de l’équipe est identique à ce qui a été vu depuis le début de la préparation. La doublette Tolisso - Lepenant enchaîne avec El Arouch devant eux. Devant, Alexandre Lacazette espère être un peu plus servi par Jeffinho et Amin Sarr que lors de deux premiers matchs amicaux… A noter que Karl Toko-Ekambi, annoncé en instance de départ, a fait le voyage jusqu'à Bruxelles et figure sur le banc des remplaçants.

La composition de l’OL : Lopes - Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico - Tolisso, Lepenant - Jeffinho, El Arouch, Sarr - Lacazette

Le banc des remplaçants : Riou - Barisic, M. Sarr, Laaziri - Camilo, Diawara, Alvero, Reine-Adelaïde, Sanchez - Mboup, Kadewere, Toko-Ekambi