Malgré les restrictions de la DNCG, l’OL ne souhaite pas rester les bras croisés. Le club ciblerait le recrutement de Saba Sazonov. Le Géorgien évolue en défense centrale au Dynamo Moscou.

L’OL joue un match amical ce dimanche en Belgique, mais en coulisses, le club continue de travailler pour tenter de renforcer le groupe de Laurent Blanc. Les restrictions de la DNCG réduisent la marge de manœuvre, mais l’OL ne souhaite pas rester attentiste pour autant. D’après L’Équipe, la direction lyonnaise a bien avancé sur le dossier d’un renfort en défense centrale et ciblerait Saba Sazonov.

Ce grand (1,94m) et prometteur défenseur central de 21 ans évolue au Dynamo Moscou, qui demanderait entre 3 et 4M€ pour libérer l’international géorgien sous contrat pendant encore un an. Le joueur est déjà d'accord pour rejoindre l'OL, où il pourrait signer un contrat de 5 ans.

L'OL veut garder Lukeba

Néanmoins, ce recrutement, qui doit encore être validé par la DNCG, était avant tout pour l’avenir avec un prêt dans la foulée du côté de Molenbeek, adversaire du jour des Lyonnais. Seulement, la défense centrale est l’un des gros chantiers de l’OL cet été. Si le club lyonnais semble disposer à faire le forcing pour garder Castello Lukeba malgré l’intérêt du RB Leipzig, Sinaly Diomandé est lui dans le viseur de l’autre club de la firme de Red Bull. En cas de départ de l’Ivoirien à Salzbourg, Saba Sazonov pourrait donc être amené à rester entre Rhône et Saône pour jouer les doublures derrière Dejan Lovren et Castello Lukeba. Mais l’été est encore long dans la capitale des Gaules et tout peut encore arriver.