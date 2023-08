Sara Dabritz avec l’Allemagne contre le Maroc lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by WILLIAM WEST / AFP)

Accrochée par la Corée du Sud (1-1), l'Allemagne et Sara Däbritz ont pris la porte dès les poules dans cette Coupe du monde 2023.

Sara Däbritz aura fait un petit détour par l'Australie et la Nouvelle-Zélande avant de retourner à Lyon. En faisant match nul contre la Corée du Sud (1-1) pour son dernier match de poule, les coéquipières de la joueuse allemande ont vu dans le même le Maroc s'imposer contre la Colombie (1-0). Les Marocaines passent donc devant les vice-championnes d'Europe au classement du groupe H (6 points contre 4). Elles retrouveront la France en 8es de finale. Lors du précédent match, l'Allemagne s'était faite surprendre par les Colombiennes (2-1).

Trois Fenottes déjà éliminées

Après Vanessa Gilles (Canada) et Melchie Dumornay (Haïti), c'est au tour de Sara Däbritz de plier bagages. Sur les 13 joueuses de l'OL engagées dans la compétition, trois sont donc déjà en vacances et vont retrouver les terrains de Décines plus tôt que prévu notamment pour Däbritz après la finale de l'Euro l'été dernier. Championnes olympiques en 2016, les joueuses entraînées par Martina Voss-Tecklenburg sortent par la petite porte dans cette Coupe du monde 2023.