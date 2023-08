Dans le cadre du partenariat signé entre l’OL et la ville de Divonne-les-Bains, les Fenottes iront aussi dans la cité thermale. Les joueuses de Sonia Bompastor affronteront le Grasshopper Zürich en amical le 9 août à 17h30.

En l’espace de deux semaines, la ville de Divonne-les-Bains s’est parée de rouge et bleu. Après les joueurs de Laurent Blanc depuis mardi et pendant quatre jours, ce sont Sonia Bompastor et les Fenottes qui vont poser leurs valises dans la cité thermale dans le cadre du partenariat signé. Ce ne sera pas pour un stage, mais pour un match amical. En effet, le club lyonnais a communiqué ce jeudi le nom de l'adversaire des Lyonnaises pour leur premier match amical de l’été. L’OL affrontera le club suisse du Grasshopper Zürich le mercredi 9 août à 17h30 sur l’une des pelouses du complexe du Crêt d’Eau.

Un repos de six jours après le match

Pour cette première sortie de l’été, le groupe lyonnais sera forcément amputé de nombreuses joueuses cadres. Avec la Coupe du monde, elles seront déjà treize à ne pas être à Divonne-les-Bains quand bien même Sara Däbritz, Vanessa Gilles et Melchie Dumornay ont été éliminées dès les poules. Ce match contre le Grasshopper Zürich sera l’occasion pour Laura Benkhart de porter pour la première fois le maillot de l’OL, la gardienne étant arrivée durant l'été.

Il signera également le début d’un petit break pour les Fenottes. Selon nos informations, Sonia Bompastor a accordé une plage de repos à ses joueuses entre le 10 et le 15 août avant de reprendre la préparation physique. Un deuxième match amical est d'ailleurs programmé suite à ce retour, le 19 août prochain, avec la venue de l’OM (D2) du côté de Décines.