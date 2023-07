OL Groupe en bourse, vente d'OL Reign : Textor fait le point

John Textor (OL) lors d’une conférence de presse en mai 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans un long entretien accordé à The Athletic, John Textor a évoqué de nombreux points de l'actualité de l'OL, dont l'OPA, son futur à la bourse ou encore la cession de la franchise américaine.

John Textor n'est pas rare dans les médias, mais cette longue interview dans The Athletic risque de faire parler durant un petit moment. En plus de sa relation avec Jean-Michel Aulas et de la mise au clair sur les finances de l'Olympique lyonnais, le propriétaire américain s'est ouvert sur de nombreux sujets. Il a également parlé du futur de l'entreprise rhodanienne suite à l'OPA lancée le 20 juillet dernier.

L'OL Groupe à la bourse de New York

Il a ainsi confirmé que l'OL Groupe regarderait désormais vers les États-Unis. "L'opération a commencé et nous avons proposé trois euros par action. Comme il s'agit d'une société cotée en bourse, je ne peux pas vous donner de mise à jour. Nous nous attendons à ce qu'environ 75% de ces 65 millions d'euros soient réclamés par les actionnaires", a-t-il expliqué, avant d'annoncer que l'institution "prévoyait de passer à la Bourse de New York".

Le natif du Missouri en détaille les raisons. "C'est une entreprise bien gérée, mais ils sont juste dans un marché financier illiquide où les choses ne se négocient pas aussi bien qu'aux États-Unis, a-t-il exposé. Nous acquérons des actions en France maintenant, mais en tant que société publique à New York, nous émettrons de nouvelles actions sur le marché mondial."

La vente d'OL Reign pourrait se faire d'ici à la fin 2023

Enfin, John Textor a donné des nouvelles de la future vente d'OL Reign. "La banque Raine dirige le processus et près de 30 parties ont exprimé leur intérêt. Un groupe beaucoup plus restreint s'est montré sérieux et capable, a-t-il confié. Il y en a approximativement une demi-douzaine dans cette catégorie. Nous nous attendions à clôturer avant la fin de l'année, mais nous n'avons pas encore de fourchette de valeur." La cession devrait néanmoins se faire à près de 50 millions d'euros selon les estimations récentes.