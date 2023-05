John Textor (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En vue de l'intersaison à venir, John Textor est à la recherche de 130 millions d'euros avant de passer devant la DNCG. La vente d'OL Reign et d'une partie de la section féminine doit servir à cela.

L'OL sera-t-il menacé par la DNCG lors de son passage à venir devant le gendarme financier français ? Selon RMC Sport, le nouveau président directeur général de l'Olympique lyonnais, John Textor, doit encore trouver plus de 100 millions d'euros (130), avant la date de cette échéance (qu'il connaîtra prochainement).

Si effectivement, l'homme d'affaires américain doit apporter de solides garantis financières, des rentrées d'argent devraient intervenir dans les semaines à venir. Tout d'abord avec la vente de la majorité des parts (52%) de la section féminine. Cela pourrait ramener près de 50 millions d’euros, une somme qui apparaîtrait dans la case "résultat", sans opération en cash préalable. Cela permettrait également d’économiser 13 millions d’euros de frais de fonctionnement annuel.

Entre 30 et 50 millions pour l'OL Reign

Mais il ne faut pas non plus oublier la cession de la franchise américaine de l'OL Reign qui, d'après plusieurs estimations, pourrait être comprise entre 30 et 50 millions d'euros selon nos informations. La nouvelle structure pour les féminines serait elle susceptible de ramener de nouveaux revenus.

Le mercato estival aura aussi de l'importance à ce sujet, avec des départs de joueurs qui ne sont pas à exclure. Le transfert de Malo Gusto à Chelsea l'hiver dernier a par exemple permis de faire rentrer 30 millions d’euros (plus cinq millions d'euros de bonus) dans les caisses.

Une entrée en bourse d'Eagle

Le média sportif donne d'autres pistes pour réunir cette somme, à savoir l'intronisation en bourse Eagle Foot (qui réunit l'OL, Botafogo et Crystal Palace), potentiellement aux Etats-Unis, une possibilité déjà évoquée lors du rachat.

En devenant actionnaire majoritaire à 78,40%, Textor doit obligatoirement s'engager à lancer une OPA, ce qu'il n'a pas encore fait, même si cela pourrait intervenir la semaine prochaine. L'entrepreneur originaire du Missouri a besoin de racheter les actions des petits porteurs, soit 12,13%. Il dépenserait près de 40 millions d’euros à cette fin.

John Textor et ses associés pourraient aussi réinjecter eux-mêmes de l’argent, comme a pu le faire Franck Mc Court à Marseille.

Textor tablait sur une participation constante à la C1

Tout cela demandera confirmation au moment du passage devant la DNCG, qui aurait des doutes sur la solidité financière d'Eagle Foot. Dans le cas où des sanctions seraient prises contre l'Olympique lyonnais, cela peut aller de l'encadrement de la masse salariale à une limitation du nombre de mutations. Le panel des punitions comprend également une interdiction de recruter, voire une rétrogradation dans le pire des schémas, mais qui a priori n'est pas d'actualité ici.

Pour rappel, dans son plan de financement, l'investisseur américain avait tablé sur une participation à la Ligue des champions chaque année, en plus d'injecter 86 millions d’euros en trésorerie pour terminer l'exercice en cours.