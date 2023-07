OL académie : Mohamed Chacha auprès des U17

Suite au départ de Jean-François Vulliez vers le staff professionnel, l'OL a annoncé vendredi l'arrivée de Mohamed Chacha pour diriger le pôle U17-U16.

L'expérience auprès des U16 et U17 aura tourné court pour Jean-François Vulliez. Ancien patron du centre de formation, il avait cédé sa place cet été à Pierre Sage afin de se consacrer plus en profondeur à son diplôme du BEPF. Nommé à la tête du pôle chargé des générations 2008 et 2007, le dirigeant n'aura pas le loisir d'officialiser pour un match officiel de cette catégorie d'âge. En effet, il a été remplacé par Mohamed Chacha vendredi, comme indiqué par l'OL.

Jeu de dominos après le départ de Caçapa

Mais ce n'est pas un retour en arrière pour Vulliez, qui a intégré l'organigramme du groupe professionnel aux côtés de Laurent Blanc. Un choix qui s'est effectué en raison du départ de Claudio Caçapa à Molenbeek. Il fera donc partie cette saison de l'encadrement technique en qualité d'entraîneur adjoint.

Concernant Mohamed Chacha, titulaire du BEFF, il prend ainsi la direction du pôle U16-17 avec le duo Munda - Fabre comme soutien. Il est passé auparavant par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, de l’Inter Milan et du Havre.