Mardi, la nomination de Claudio Caçapa à la tête de Molenbeek est devenue officielle. L’ancien adjoint à l’OL aura goûté en moins d’un mois à deux expériences sur des bancs de clubs de la galaxie Eagle Football. Un exemple de ce que souhaite mettre en place John Textor.

En tant qu’entraîneur numéro 1, Claudio Caçapa affiche un bilan parfait. A la tête de la formation brésilienne de Botafogo, il a tout simplement remporté ses quatre rencontres, respectivement face à Vasco da Gama (2-0), Grêmio (0-2), Patronato (0-2) et Bragantino (2-0). Une expérience réussie qui a certainement impacté le choix de John Textor de l’avoir nommé comme coach de Molenbeek.

Ainsi, l’ancien défenseur lyonnais, précédemment adjoint de Laurent Blanc à l’OL, entrera dans l’histoire du club belge ce samedi à 20h45. Pendant que les Rhodaniens affronteront le Celta Vigo (20 heures), lui deviendra le premier technicien à diriger le RWDM en 1re division. Des débuts difficiles l’attendent contre Genk, 2e du championnat la saison passée.

Une affiche d’autant plus compliquée à gérer que le Brésilien n’a été introduit que mardi officiellement. Il a donc bénéficié de moins d’une semaine pour préparer cette affiche, mais le plus important sera sûrement ailleurs pour Caçapa et son équipe, puisque l’objectif de l’exercice 2023-2024 tournera autour du maintien.

Un changement pas si surprenant

Si ce changement brutal sur le banc du groupe bruxellois peu apparaître surprenant aux yeux du public, il semble que ce bouleversement couvait depuis quelque temps. “Il y avait des doutes sur la poursuite de Vincent Euvrard en fin du précédent exercice, celui-ci ayant multiplié les déclarations qui laissaient penser qu’il pourrait partir, nous raconte le journaliste de Sud Info Julien Denoël. Mais finalement, il avait décidé de poursuivre et à quelques jours de la reprise, on pensait que c’était clarifié.”

Notre confrère poursuit son explication. “Vincent Euvrard avait été choisi par l’ancien président, Thierry Dailly (débarqué par John Textor fin mai). Il était le dernier symbole de cette ancienne direction et n’avait jamais totalement fait allégeance à l’Américain. Il y a eu pas mal de frictions entre les deux la saison dernière concernant le temps de jeu donné ou à donner à certains joueurs amenés par le propriétaire. En virant l’entraîneur et son staff, Textor fait table rase du dernier élément symbolisant le passé et sur lequel il n’avait pas un total pouvoir.”

Textor tranche dans le vif

Comme il l’a fait à l’OL en obtenant la tête de Jean-Michel Aulas et en installant Santiago Cucci, le patron d’Eagle Football, qui a également des parts à Crystal Palace en plus des trois clubs déjà cités, a assis son autorité à Molenbeek. Il avait notamment placé Gauthier Ganaye en tant que directeur général du RWDM début juin, et même si ce dernier s’entendait bien avec l’ancien coach, il devra s’accommoder d’un nouveau collaborateur.

Depuis le début de l’aventure de l'organisation internationale dans le ballon rond, l’investisseur venu d’outre-Atlantique ne cesse de répéter qu’il entend inculquer une synergie entre les diverses formations. Et ce choix de Claudio Caçapa entre parfaitement dans ce cadre. “On imagine qu’il s’inscrit plus facilement dans la ligne directrice voulue par John Textor concernant la collaboration entre les clubs. Entre les lignes, on pourrait comprendre : faire jouer les joueurs venus des autres formations de la galaxie Eagle”, observe Julien Denoël. Le prêt de Florent Sanchez, qui sera prochainement officiel, incarne aussi cette stratégie, d’autant plus qu’il était désiré par le nouveau technicien.

Des débuts pas évidents pour Caçapa ce samedi

Maintenant, reste à voir si pour le promu belge, cela aura l’impact attendu, à savoir une 2e saison consécutive en Jupiler Pro League. “Le premier match contre le Racing Genk permettra peut-être d’avoir une meilleure idée de la manière dont les joueurs ont vécu cet épisode. Pour les supporteurs, je pense qu’ils ont passé le stade de la colère et sont limites blasés. Il n’y a pas une grande euphorie pour la reprise, le doute quant à la réussite de la saison étant important vu le temps que prend la construction de l’effectif, relate le reporter. Le RWDM est pointé dans les favoris à la lutte pour le maintien. Ce nouvel épisode apporte de l’eau à leur moulin.”

Bien que pas totalement prêt, le “cousin” de l’Olympique lyonnais a tout de même battu les partenaires d’Alexandre Lacazette le week-end passé, sans trop souffrir sur le plan défensif (1-0). Mais le test à surmonter ce samedi sera certainement d’une autre mesure, et il ne faudra pas non plus trop tarder à ce que le staff de Caçapa se familiarise avec son groupe et la compétition. “Les débuts seront peut-être compliqués, prévient Julien Denoël. Entre un collectif qui doit encore terminer d’être formé et des joueurs habitués à un style de jeu qui vont devoir s’adapter à (peut-être) une autre philosophie de jeu à seulement quelques jours du début du championnat.”

Caçapa connaît la méthode Textor

Pour le multiple champion de France entre 2002 et 2007, le but sera donc d’imposer son style, sur la durée cette fois-ci, avec une grosse pression au-dessus de sa tête : celle de ne pas finir parmi les deux derniers (sur 16), et si possible éviter la place de barragiste (14e). “J’imagine que John Textor lui laissera du temps et ne lui mettra pas la pression si les résultats ne sont pas immédiats”, ajoute le journaliste belge. Déjà coutumier du fonctionnement de l’Américain, le Brésilien ne sera quoi qu’il advienne pas surpris, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme.