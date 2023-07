Après les sanctions, la DNCG répond à l'OL et à Textor

A plusieurs reprises, John Textor a fait part de son incompréhension vis-à-vis de la décision de la DNCG de sanctionner l'OL. Le patron du gendarme financier, Jean-Marc Mickeler, a éclairci certains points sur le sujet.

Que ce soit en privé ou en public, John Textor n'a jamais caché qu'il n'avait pas compris le choix de la DNCG de maintenir en appel les sanctions prononcées début juillet. Pour ce mercato, le club rhodanien est ainsi surveillé de près, surtout concernant sa masse salariale.

L'Américain devra s'en accommoder et avec ses équipes, il faudra se montrer inventif afin d'essayer de renforcer l'équipe de Laurent Blanc pour la saison 2023-2024. Pour cela, il semble que la stratégie adoptée soit celle de la conservation des éléments prometteurs et la vente des plus gros émoluments n'entrant plus dans les plans du staff.

La DNCG avait prévenu Textor

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le président de Direction nationale du contrôle de gestion, Jean-Marc Mickeler, a répondu aux critiques du patron lyonnais. "D'abord, je tiens à dire que si le budget avait été présenté par Jean-Michel Aulas, la mesure aurait été la même. La DNCG essaie de nouer des relations de confiance avec tous les dirigeants, sans exception, pour comprendre la stratégie des clubs, pour alerter et éviter d'avoir à prendre des mesures, a-t-il expliqué. J'ai eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises avec John Textor pour répondre à ses questions et expliciter clairement le courrier que j'ai adressé à tous les clubs début avril."

Le membre du cabinet Deloitte (de la branche Audit et Assurance) poursuit son argumentaire. "Les attentes vis-à-vis de l'OL étaient claires. Les réponses apportées le jour de l'audition (le 4 juillet) n'étaient pas en ligne avec ces attentes, a-t-il affirmé. La commission a donc pris des mesures qu'elle aurait prises vis-à-vis de n'importe quel autre club."

Il fallait 60 millions disponibles sur le compte de la SASP

Pourtant, entre la vente d'OL Reign et le dépôt de 60 millions d'euros de l'homme d'affaires sur un compte destiné à être utilisé exclusivement pour le bon fonctionnement d'OL Groupe, on pouvait penser que des réponses aux doutes du gendarme financier avaient été apportées.

Ce n'était manifestement pas le cas. "Pour respecter les demandes, il devait avoir sur le compte de la SASP (société anonyme à objet sportif) 60 millions d'euros apportés en compte courant d'actionnaire. Cela n'avait pas été fait le jour de l'audition. Je conclus de la décision d'appel que cela n'avait pas été fait non plus à cette occasion-là (le 18 juillet). Quand on demande à un club de mettre de l'argent en compte courant, il faut qu'il soit immédiatement disponible pour le management afin d'honorer les échéances de trésorerie", a insisté Jean-Marc Mickeler. Or, ce n'est a priori pas sous cette forme qu'étaient définies les garanties amenées par le propriétaire de l'Olympique lyonnais.

Pas de complaisance ni d'implication d'Aulas

Le représentant de la DNCG nie toute implication de Jean-Michel Aulas dans cette décision, "du pur fantasme", ainsi qu'une plus grande complaisance avec ce dernier par le passé, "c'est absolument faux".

En revanche, il tient à ajouter qu'il avait mis en garde John Textor dès son arrivée à la tête de l'institution rhodanienne. "Lorsque nous l'avons rencontré, nous avions dès le départ attiré son attention sur le fait que son projet reposait notamment sur une qualification européenne. En cas de non-qualification, un apport complémentaire en fonds propres allait s'imposer. Cet élément était connu de lui au moment de l'acquisition, a précisé Mickeler. Il connaissait les règles du jeu." Voilà pour les justifications de l'instance de contrôle, reste à voir si cela suffira à convaincre l'OL et le patron d'Eagle Football.