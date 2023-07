Dans une interview pour RMC Sport, l'ex-président de l'OL s'est confié sur la situation du club rhodanien.

Jean-Michel Aulas souhaite se faire entendre. Après son tweet à l'encontre du nouveau président exécutif par intérim Santiago Cucci, le 2e actionnaire d'OL Groupe a exprimé son incompréhension concernant l'appel vis-à-vis de la décision de la DNCG (encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert) : "Je suis très surpris des décisions qui sont prises. Tout comme je le suis des réactions de doutes voire de critiques envers la DNCG. Je suis quelqu’un de légaliste. J’appartiens à beaucoup d’institutions. Et donc la déception vient parfois sur la forme parce que je ne m’y serais pas pris de la même manière" a-t-il affirmé sur RMC Sport.

Le dirigeant de 74 ans se veut confiant

Malgré cette sanction et les difficultés financières actuelles, Aulas croit en les capacités du club pour faire une bonne saison : "Il y a eu des erreurs tactiques de faites mais structurellement l’ensemble est sain et très solide" a-t-il avoué. D'ailleurs, il dit se tenir à disposition de Textor et Cucci. "Moi je suis vraiment à disposition. Je l’ai dit et je le redis. Parce qu’on pourrait penser parfois qu’il y a de ma part un état d’esprit attentiste voire pire… Non, moi je suis vraiment à disposition des nouveaux propriétaires" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "En ayant la bonne attitude, en actionnant les leviers que j’ai décrit, il y a la possibilité de faire une très bonne saison."