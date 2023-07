Avant son départ à la tête du club fin mai dernier, Jean-Michel Aulas avait tenu une promesse envers la DNCG.

En décembre 2022, Jean-Michel Aulas avait fait le serment auprès de la DNCG de vendre plusieurs joueurs pour une somme avoisinant les 112 millions d'euros avant le 30 juin 2023. Parmi ces joueurs, on retrouve notamment Castello Lukeba (40 millions d'euros), Tino Kadewere (8,5 millions), Cenk Özkaçar (5 millions) et même Karl Toko-Ekambi pour la somme de 20 millions d'euros.

Un montant qui interpelle

Désormais sous la menace de la DNCG, le club rhodanien doit se serrer la ceinture pour tenter de garder ses meilleurs joueurs à fort potentiel, comme l'explique Santiago Cucci dans un entretien à L'Equipe : "Il nous fallait briser ce cercle vicieux qui consistait à vendre chaque année nos meilleurs joueurs."

Le 18 juillet, le club s'est vu infliger un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de transfert. "Nous allons prendre en compte ce contexte exceptionnel et construire une équipe la plus performante possible", ajoute Santiago Cucci. Le message semble clair : l'OL veut être compétitif avec les moyens financiers à sa portée.