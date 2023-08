Au moins l'OL est au point physiquement

Ce samedi, la chaleur risque de jouer sur les organismes des joueurs de l’OL et de Montpellier. Néanmoins, les Lyonnais estiment être physiquement en condition.

Dans le jeu, ce n’est pas encore ça, loin de là. Il y a bien eu du mieux à Strasbourg par rapport à ce qui avait été entrevu durant la présaison mais l’OL est encore loin d’être dans une forme tactique optimale. Ce samedi, la prestation lyonnaise sera-t-elle encore d’un autre acabit ? Le passage en 4-2-3-1 devrait permettre à l’OL de se montrer plus dangereux dans la surface adverse. Pourtant, en Alsace, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu les opportunités avec 23 tirs, mais seulement sept ont été cadrés. Il faudra régler la mire contre Montpellier après avoir gagné le chantier qu’est l’impact physique.

Dans ce domaine, Laurent Blanc attend plus d’agressivité de ses joueurs, "pas assez méchants" selon ses dires. Dans la philosophie de jeu du coach lyonnais, l’OL se doit de défendre en avançant et de mettre de l’impact à la récupération, afin d'éviter d’encaisser un but comme le deuxième concéder à Strasbourg dimanche dernier. Pour ce faire, la condition physique doit être optimale et sur ce point, l’OL semble être dans les clous.

Un stage qui porte déjà ses fruits

Ce samedi, la chaleur décinoise devrait forcément impacter les performances individuelles, mais la préparation poussée porte déjà ses fruits. "On voulait avant tout bien se préparer durant la présaison, physiquement, on se sent bien. (…) À la fin de Strasbourg, on se sentait encore frais donc c’est un des points positifs de ce match, a salué Maxence Caqueret avant le match contre Montpellier. Physiquement, on se sent prêt, mais ça ne fait pas tout pour gagner. Il y a des aspects tactiques et techniques à côté. Si on garde cette fraîcheur physique sur la durée, ça peut être bénéfique."

Aux marathoniens doivent désormais se greffer des joueurs de football.