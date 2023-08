L’OL doit apprendre à être méchant et à sortir les griffes

Ce samedi (19h), l’OL compte bien lancer sa saison à domicile face à Montpellier. Pour ce faire, Laurent Blanc attend de ses joueurs un vrai impact dans l’agressivité, notamment aux avant-postes.

Il a toujours pour lui de montrer un certain détachement, mais il a malgré tout cette faculté à réussir à faire passer des messages avec diplomatie. Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Laurent Blanc est confronté à certains problèmes dont il a du mal à les résoudre. Un effectif jeune, des problèmes financiers. Cela semble avoir joué sur sa patience même s’il s’en défend. L’entraîneur français est bien impliqué dans le projet lyonnais, mais aimerait simplement que les choses évoluent bien plus rapidement.

Que ce soit sur le marché des transferts ou tout simplement sur le terrain. "On a des secteurs de jeu où on doit s’améliorer et on le sait depuis l’année dernière. On n’a pas changé d’équipe donc on a encore les mêmes défauts", a-t-il regretté jeudi au moment de l’analyse à froid du revers à Strasbourg (2-1). Sans dire que l’OL méritait les trois points en Alsace, il aurait au moins dû limiter les dégâts avec un nul. Encore faut-il avoir la bonne attitude…

L'OL manque de vice

Celle affichée à la Meinau avait pourtant bien meilleure mine que toutes celles de la présaison mais l’OL peut encore faire mieux. Dimanche dernier, les Lyonnais ont mordu la poussière à cause d’un "manque de concentration, d’expérience" et ont encaissé deux buts sur les deux seules actions cadrées strasbourgeoises. Si le coup-franc reflète un certain laxisme dans les intentions défensives, le but du break n’aurait pas dû arriver à en croire l’ancien défenseur central. Dans un jeu de transition rapide, Strasbourg a réussi à déstabiliser un bloc haut lyonnais qui a manqué d’agressivité.

On l’avait déjà remarqué contre Crystal Palace avec des joueurs ne souhaitant pas faire la faute grossière, mais intelligente, cela s’est de nouveau confirmé lors de la première journée de Ligue 1. "On doit être agressif, être méchant. Il ne faut pas avoir honte de l’être. Si on en avait un peu plus, ça ne serait pas de trop, a regretté Blanc. On essaye de défendre en avançant parce que c’est ce que je leur demande. On est sept dans le camp de Strasbourg sur le 2e but et en un contre un derrière donc ça ne doit pas se terminer, ça ne doit pas passer, on doit terminer l’action avec une faute ou autre."

Défendre, l'affaire de tous

Le Lyon d’aujourd’hui est-il trop gentil et ne sort pas les griffes ? C’est ce que semble déplorer l’entraîneur lyonnais. Il explique une nouvelle fois cela par la jeunesse de son groupe, mais ce samedi (19h), les Lyonnais vont devoir se mettre au diapason. Montpellier n’est pas réputé pour être une formation qui joue les enfants de chœur. L’impact physique dans l’entrejeu serait l’une des clés de cette rencontre. Sans Corentin Tolisso, en délicatesse avec une cheville, Laurent Blanc devrait faire confiance au duo Caqueret - Lepenant.

Deux joueurs qui aiment ratisser, mais qui vont aussi devoir faire mal dans le rapport de force. Car si la défense est pointée du doigt, c’est avant tout parce que le travail invisible n’est pas fait en amont sur le terrain. L’agressivité défensive est l’affaire de tous. "Il a manqué de l’agressivité défensive, mais ça touche tout le monde, car les attaquants sont les premiers défenseurs, a avoué Caqueret jeudi. C’est à nous aussi de mettre un premier rideau et d’être plus agressif pour ne pas se prendre de vagues."

"Il manque des joueurs qui aiment défendre"

Mettre le pied sur le ballon quand il le faut, faire la petite course de deux, trois mètres nécessaires, "ne pas avoir peur de défendre, il faut aimer défendre". Autant de petits détails et de "messages passés durant la semaine" qui peuvent avoir un vrai impact sur le visage lyonnais et ainsi le score au tableau d’affichage. Être une équipe qui défend ne fera pas de l’OL un rouleau compresseur. Mais cela lui permettra sûrement d’être plus solide. Tous ces paramètres poussent pour le moment Laurent Blanc à miser sur le 4-3-3 et ainsi à limiter les défauts de certains de ses joueurs "car le football d’aujourd’hui n’est pas fait que de joueurs de ballon".

À 48h du match, l’entraîneur n’a voulu citer personne, mais difficile de ne pas comprendre vers qui étaient dirigées ces tirades. Le système utilisé, et qui pourrait être différent ce samedi avec l’absence de Tolisso, est avant tout un choix par défaut. "Dans un match, il y a des périodes durant lesquelles on n’a pas le ballon. Il faut faire comprendre à ces joueurs qui sont très bons, voire excellents avec le ballon, qu’il faut défendre dans certaines zones dangereuses. Il faut prendre ses responsabilités parce que ça peut mettre en péril l’équipe. Certains le comprennent, mais ont encore du mal à l’appliquer sur le terrain. Quel que soit le système, il faut être équilibré. Il manque des joueurs qui aiment défendre à Lyon. Je ne parle pas de derrière, mais au milieu et devant."

Samedi, les joueurs de l’OL devront avant tout défendre leur forteresse. Dans leur quête de rédemption, faire du Parc OL un lieu imprenable est le premier des socles. Mais une fois encore, aux paroles, les supporters attendent des actes.