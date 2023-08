OL : Caqueret n'est pas en faveur d'un temps additionnel à rallonge

Lors de la 1ʳᵉ journée, le temps additionnel des matchs de Ligue 1 a été en moyenne de 12 minutes. Maxence Caqueret est revenu sur cette nouveauté pas forcément à son goût.

"Sur le moment, ce n’est pas quelque chose qui va déranger, mais si on ajoute 20 minutes, plus 20 minutes, etc, au bout d’un mois, c’est comme si on avait rajouté un match en plus." Maxence Caqueret, milieu de terrain de l'OL, a voulu se montrer limpide et lucide au moment de répondre aux journalistes sur la question du temps additionnel. Pour cet exercice 2023-2024 de Ligue 1, de nouvelles mesures ont fait leur apparition sur la durée supplémentaire à jouer au cours d'un match. Afin de limiter les actions d'anti-jeu, la LFP a décidé de suivre ce qui a été vu lors des Coupes du monde masculine et féminine avec un vrai temps de jeu effectif.

Pas de spectacle plus emballant pour le moment

Alors que la chaleur frappe de plein fouet le département du Rhône, le jeune joueur lyonnais (23 ans) ne suppose pas "que ce soit des choses qui vont aider le football." Avant de poursuivre : "Je ne pense pas que ce soit la meilleure des règles, mais ce n’est pas nous qui choisissons." Si le schéma de jeu tactique n'"amène pas à changer", c'est plutôt d'un point de vue physique que Caqueret se montre pragmatique. "Si on cumule les minutes, la fatigue n'est plus la même et le corps pioche dans les réserves." Malgré cette contrainte, l'international Espoirs français relativise les faits. "On a été habitué à avoir des temps additionnels plus longs la saison dernière et ce n’est pas pour autant que la qualité du jeu était supérieure." Il faudra s'y habituer pour cette saison encore.