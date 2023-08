OL : Laurent Blanc suggère de raccourcir le mercato

Le coach de l'OL Laurent Blanc est revenu en conférence de presse sur les modalités et difficultés liées au mercato.

"Je trouve que le mercato devrait s’arrêter à la première journée. Il y en a qui sont d’accord avec moi, d’autres non. Il y a les mois de juin et juillet, c’est suffisant." Par ces propos, Laurent Blanc semble se montrer clair sur la question du marché des transferts que traverse difficilement l'OL depuis début juin 2023. Agacé de cette situation ? "Non, ce n’est pas de l’agacement. Un mercato peut être agréable. J’en ai connu des mercatos agréables en tant que coach, mais aussi des désagréables, surtout avec cette fois-ci cette décision de la DNCG qui nous pénalise, le mot est faible, et nous permet de ne rien faire. Le mercato peut être bien si votre équipe s’améliore."

"Je trouve que ce n'est pas une bonne idée"

Tandis que plusieurs mouvements risquent d'alimenter la fin du mercato lyonnais (Tagliafico et Barcola notamment), le coach de 57 ans espère parvenir à garder un effectif solide pour le prochain exercice de Ligue 1. Mais compte tenu des circonstances qui touchent le club rhodanien avec la décision de la DNCG, Laurent Blanc se montre réaliste. "L’aspect économique joue son rôle, vous ne pouvez pas refuser, car vous ne voulez pas mettre mal votre club." Pour l'heure, le coach lyonnais espère vite tourner la page pour se focaliser avec les joueurs à disposition à compter du 1er septembre sur une saison plus réussie que la précédente.