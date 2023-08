Dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico pourrait mettre les voiles dans cette fin de mercato. Une issue dont Laurent Blanc ne veut pas croire.

Ils ont longuement discuté avant le début de l’entraînement. Ce n’est pas la première fois que Nicolas Tagliafico et Laurent Blanc échangent avant une séance, mais celle de jeudi a forcément un peu plus de poids par les temps qui courent. Depuis plusieurs jours, le latéral gauche est envoyé du côté de l’Ajax Amsterdam. Un retour aux sources pour le champion du monde 2022 qui avait quitté le club ajacide pour l’OL à l’été 2022. Fera-t-il de nouveau le chemin inverse d’ici au 31 août ? À l’instant T, les conditions ne sont pas encore réunies pour ce retour même si Tagliafico est plus qu’ouvert à cette possibilité. La discussion avec Blanc avait-elle un rapport avec cette actualité autour du joueur ? Non à en croire l’entraîneur lyonnais. "Un départ de Tagliafico ? Notre conversation de ce (jeudi) matin n'avait rien à voir", a-t-il répondu à propos de la scène entre les deux hommes à l’entraînement.

"Le mercato devrait s'arrêter à la première journée"

Néanmoins, Laurent Blanc sait que trop bien que d’ici au 31 août, tout peut encore se passer dans l’effectif lyonnais. Mais perdre le latéral gauche serait un "coup dur, très gros. Mais je n'y ai pas pensé un seul instant. Vous êtes peut-être au courant de plus de choses que moi... mais on peut parler directement à la personne aussi." À écouter l'entraîneur lyonnais, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter pour le futur de Tagliafico entre Rhône et Saône. Pourtant, le mercato nous a appris à ne jurer de rien. Si seulement, ce dernier se terminait à la 1re journée du championnat comme le souhaiterait Blanc...