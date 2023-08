Absent de l’entraînement jeudi, Corentin Tolisso a été ménagé en raison d’un souci au mollet. Néanmoins, sa présence pour OL - Montpellier n’est pas remise en cause selon Laurent Blanc.

Contre Montpellier, ils seront déjà trois à pointer au rayon des absents. Dans le communiqué médical publié dans la matinée de jeudi, l’OL a acté les forfaits de Clinton Mata, Dejan Lovren et Anthony Lopes. Les trois joueurs ne seront pas là samedi, mais pour le latéral et le portier lyonnais, l’espoir de les voir de retour contre Nice est présent au sein du club. Y aura-t-il d’autres forfaits pour la première à domicile de la saison ? A priori non mais certaines absences à l’entraînement ont forcément interrogé. Sur les 19 joueurs présents à deux jours du match, aucune trace de Corentin Tolisso ni d’Amin Sarr.

Pas de remise en cause pour Montpellier

Le milieu de terrain avait déjà fait l’impasse sur la séance d’avant-veille de match de Strasbourg, se contentant de travail en salle avec Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette. Rebelote une semaine plus tard puisque l’ancien Munichois a été ménagé par le staff lyonnais. "Il a une petite bricole au mollet", a concédé Laurent Blanc après l’entraînement. Un énième coup dur pour Tolisso ? L’entraîneur lyonnais s’est quand même voulu rassurant, assurant que cette absence ne "remet pas en cause sa présence samedi contre Montpellier." Une simple précaution donc pour l’OL.