Sinaly Diomandé lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré la chaleur annoncée à Décines samedi en fin d’après-midi (17h), le match entre l’OL et Montpellier ne sera pas décalé. Néanmoins, le club lyonnais va s’adapter à la canicule.

Il va faire chaud, très chaud samedi à 17h du côté de Décines. Touchée par une vague de chaleur depuis plusieurs jours, l’agglomération lyonnaise va être une vraie fournaise durant le week-end avec pas loin de 37 degrés annoncés. La canicule aurait pu pousser les dirigeants du football français et lyonnais a trouvé une solution pour décaler l’horaire du match afin de trouver un peu plus de fraîcheur. L’exemple du LOU en rugby qui a choisi de reculer d’une heure son entrée en lice en Top 14 à Gerland ce même samedi (18h au lieu de 17h) ne trouvera pas d’écho à Décines. Le match entre l’OL et Montpellier se tiendra bien à 17h au Parc OL, comme nous l’a confié le club ce jeudi.

Les supporters autorisés à venir avec des bouteilles d'eau

En raison notamment des prérogatives liées au diffuseur qu’est Prime Video, décaler la rencontre n’est pas une mince affaire. D’autant plus que passer de 17h à 18h ne changerait pas grand-chose au niveau de la chaleur. Sur le terrain, il y aura bien une pause fraîcheur lors des deux mi-temps afin de permettre aux deux formations de s’hydrater. Pour les supporters, l’OL a choisi de revoir ses facilités d’accès dans l’enceinte. D’ordinaire interdites dans le Parc OL, les bouteilles d’eau en plastique seront, pour ce match, autorisées. Néanmoins, les supporters lyonnais devront se limiter à des bouteilles et non à des gourdes.